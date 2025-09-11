Saluden al invierno que se va: ¿se despide con lluvias o mucho calor?

El inicio de la perspectiva observará algunos días con vientos variables rotando entre el norte y el sur, causando moderadas oscilaciones de la temperatura, sin registros extremos y sin lluvias, prolongándose hasta mediados de la perspectiva, momento en que tendrá lugar una vigorosa irrupción de vientos polares marítimos, provocando un marcado descenso térmico, con su foco sobre el sur de la Región Pampeana y el Uruguay, con heladas localizadas, con un foco de heladas generales, sobre las serranías bonaerenses, y heladas localizadas sobre el este del Uruguay.

Los vientos del Trópico retornarán con vigor y rapidez, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre todo el norte y el centro norte del área agrícola, registros normales sobre el centro-sur, mientras el Litoral Atlántico observará registros algo bajo normal.

Hacia el final de la perspectiva, comenzará el paso del frente, que, en la primera parte de su recorrido, provocará precipitaciones predominantemente escasas, con focos aislados de registros moderados, y una franja con aportes abundantes sobre el centro del NOA.

La mayor parte del área agrícola del Conosur registrará precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm), con algunos focos aislados de valores moderados.

Solamente, el centro del NOA observará precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm). • La Cordillera Sur observará precipitaciones moderados a abundantes.