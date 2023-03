Samsung ha creado un antivirus para mensajes que tienen archivos maliciosos

Samsung ha introducido una nueva función de seguridad Message Guard para su gama Galaxy de teléfonos inteligentes y tabletas que puede proteger mejor a los usuarios contra ataques cibernéticos de "cero clic" disfrazados de imágenes adjuntas en los mensajes. Los ataques de clic cero, que instalan spyware y otros códigos maliciosos en los dispositivos sin ninguna interacción por parte del propietario, se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años.

Citizen Lab descubrió uno de los ejemplos más notables de ataques de clic cero en 2020 , después de que se explotara una conocida falla de seguridad de clic cero de iOS/iMessage para instalar el software espía Pegasus de NSO en los teléfonos de periodistas, políticos y activistas entre 2017 y 2020.

Los ataques de clic cero a menudo dejan poco rastro y las víctimas pueden ignorar por completo que su dispositivo ha sido comprometido. En algunos casos, las medidas de seguridad como la mensajería encriptada de extremo a extremo destinada a proteger a los usuarios pueden hacer que los ataques de clic cero sean aún más difíciles de detectar , ya que los datos que se envían solo pueden ser vistos por el remitente y el receptor.

Samsung afirma que su nueva función Message Guard puede ayudar a prevenir estos ataques antes de que ocurran, poniendo en cuarentena y neutralizando automáticamente las posibles amenazas ocultas en los archivos de imagen en formato PNG, JPG/JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP y WBMP antes de que puedan causar algún daño. Cuando un dispositivo Galaxy recibe un mensaje de texto con una imagen adjunta, Message Guard aísla el archivo de imagen del resto de su dispositivo para bloquear cualquier código potencialmente malicioso. Luego, la función escanea la imagen antes de procesarla para asegurarse de que no pueda infectar el dispositivo.

Samsung Message Guard ya está disponible en los teléfonos de la serie Galaxy S23 (disponibles para comprar a partir de hoy, 17 de febrero ) y eventualmente se implementará en otros teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy que ejecuten One UI 5.1 o superior en algún momento a finales de este año. La función Message Guard actualmente funciona en Samsung Messages y Messages by Google, y eventualmente estará disponible para aplicaciones de mensajería de terceros no reveladas a través de una actualización de software "en una fecha posterior". Message Guard no necesita ser activado por el usuario y se ejecuta "silenciosamente y en gran medida invisible en segundo plano", según Samsung.