Samsung puede poner su aplicación de TV gratuita en televisores de otros fabricantes

Samsung TV Plus, la aplicación que alberga cientos de canales gratuitos, eventualmente podría llegar a otros televisores que no sean Samsung. Eso es según el reportero de tecnología de medios Janko Roettgers, quien escribe en su boletín Lowpass que Samsung está en conversaciones para llevar su aplicación de transmisión a los televisores TCL.

Presentado en 2015, Samsung TV Plus es un servicio gratuito de transmisión con publicidad (FAST) que viene preinstalado en los televisores Samsung más nuevos. El servicio brinda a los espectadores una forma de hojear una colección de canales, como lo haría con un servicio de televisión tradicional.

Samsung TV Plus tiene una lista bastante sólida de contenido para una aplicación gratuita, y Samsung agregó programas populares como Top Gear , Law & Order Special Victims Unit , NCIS y Chicago Fire en agosto pasado. También ofrece una variedad de canales de noticias locales y nacionales, junto con canales creados por Samsung, como Ride or Drive y The Movie Hub. TV Plus actualmente tiene alrededor de 1,600 canales divididos en 24 países diferentes, junto con 220 canales en los EE. UU.

Parece que Samsung quiere hacer de su servicio TV Plus una aplicación flotante

Si bien la compañía ha planteado la idea de otorgar licencias de canales individuales a otros fabricantes de televisores, una fuente le dice a Roettgers que estas conversaciones "no parecen haber ido a ninguna parte". Por eso, Samsung ha cambiado de marcha para ofrecer la aplicación TV Plus completa a terceros fabricantes. A lo largo de los años, Samsung ha ido ampliando el alcance de TV Plus y ha hecho que el servicio esté disponible en dispositivos Galaxy , la web e incluso en modelos selectos de refrigeradores Family Hub .

Otros fabricantes de televisores, incluidos TCL, LG y Vizio, tienen sus propias aplicaciones de transmisión gratuitas, que también compiten con servicios que no están conectados a televisores específicos, incluidos Pluto TV de Paramount, Peacock de NBC, Tubi de Fox, Roku y Amazon Freevee. . Parece que Samsung también quiere hacer de su servicio TV Plus una aplicación flotante, pero no está claro si otros fabricantes querrán la aplicación en sus televisores, o si la aplicación tendrá éxito.

Como señala Roettgers, “el éxito de los servicios FAST está estrechamente relacionado con el nivel de promoción que reciben a nivel de plataforma”, como su inclusión en la interfaz del televisor o como un botón en su control remoto. The Verge se acercó a Samsung con una solicitud de comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

En agosto, Samsung dijo que TV Plus experimentó un crecimiento del 100 por ciento en la visualización de los consumidores durante el año pasado y que los espectadores transmitieron 3 mil millones de horas en todo el mundo. Mientras tanto, un informe de Deadline atestigua el crecimiento del mercado FAST en su conjunto, ya que los datos que el medio obtuvo de S&P Market Intelligence indican que se esperaba que el mercado FAST en los EE. UU. generara alrededor de $ 4 mil millones en ingresos el año pasado, y podría alcanzó casi $ 9 mil millones para 2026.

Otras empresas, incluida Warner Bros. Discovery , siguen de cerca las oportunidades que presenta la industria FAST. Incluso YouTube ha comenzado a probar un canal gratuito con publicidad como una opción potencial para aquellos que no quieren pagar los costos crecientes de la transmisión de Netflix, Disney Plus y Hulu , pero tampoco quieren cable.

Si bien no tengo un televisor Samsung, debo decir que disfruto de los diversos contenidos gratuitos que puedo navegar en los canales de LG. Para mí, es mucho menos desalentador hojear los canales y finalmente decidir lo que quiero ver, en lugar de tener que navegar a través de los cientos de programas que tengo frente a mí en Netflix o Hulu.