Sanseovich: "Buscaremos ampliar el área operativa de la Zona i para que más empresas se instalen"

Ignacio Sanseovich, de Tecso, asumió días atrás la presidencia del Polo Tecnológico de Rosario en reemplazo de Juan Pablo Manson. En una entrevista con Ecos365, contó cuáles serán sus principales ejes de gestión, fijó postura respecto al reclamo del sector de contar con un dólar desdoblado y adelantó la idea de ampliar el área operativa de la Zona i.

- El Polo Tecnológico viene de cumplir 20 años en un contexto particular por la pandemia, pero que sin embargo no le impidió seguir funcionando sin mayores problemas. ¿Cómo encara este 2021?

- Este año seguimos en crecimiento, con la posibilidad de generar continuamente nuevos puestos de trabajo y oportunidades de negocio, porque estamos en un nicho que no frena. En nuestro caso, la pandemia no frenó, sino que aceleró cosas que venían sucediendo, nos hizo crecer y sumar más personas a esta industria que a veces debe dejar pasar oportunidades porque no tiene equipos para atenderlas. El 2021 lo iniciamos algo más relajados en cuanto a restricciones, aunque ya este mes cambió un poco eso por el aumento de contagios. Atendiendo a esta situación, estamos redefiniendo estrategias para seguir operativos independientemente de lo que ocurra en el año.

- ¿Cuáles serán los ejes de tu gestión hasta 2023?

- Son cuatro. El primero es el de pensar y ayudar a las empresas del polo a globalizarse. Cada una tiene su nivel de madurez, algunas están iniciando, otras están capacitando a su personal, están las que ya exportan. La idea es que encuentren en el polo la llave para destrabar su situación y así poder globalizarse. El segundo eje es la formación productiva, cruzando a los sectores publico, privado y educativo, para generar políticas de mediano y largo plazo que respondan a una industria que requiere perfiles formados. Por eso creamos la escuela de programación que tuvo gran repercusión, y hasta tuvimos que cerrar el cupo porque estábamos desbordados. Queremos hacer algo que trascienda en el tiempo, y en esto también contamos con un espacio maker que sirve como incubadora de nuevas ideas para que emprendedores trabajen con empresas del polo.

- ¿Por dónde pasan los otros dos puntos estratégicos?

- El tercero es el de posicionamiento y visibilización: queremos que todos los rosarinos conozcan lo que es la Zona i, queremos mostrar todo lo que pasa en el polo, los proyectos asociativos con los que contamos, las empresas que lo conforman, contarle a la gente qué es tecnología porque a veces se la ve como algo ajeno. Tenemos algo único en el país y lo tenemos que mostrar. Tenemos 20 años, proyectos concretos y es hora de mostrarlos más. El cuarto punto es el relacionamiento, viculación y articulación. Soy un convencido de que las cosas salen mejor cuando nos juntamos con otros y el polo es ideal para eso. La idea es abrirnos todo el tiempo y de forma intensa a generar vínculos con otras instituciones, universidades, sectores científicos, sector público.

- ¿Cómo piensan trabajar estos ejes?

- Son cuatro cuestiones que queremos cruzar con algo transversal, que es el gabinete de la transformación, una iniciativa que pretende recabar información, ideas, nuevos planes en el marco del polo y de la Zona i para ir trabajando esta hoja de ruta, y abrirla a adaptaciones, escuchando el contexto, lo que nos pide el ecosistema en el que nos movemos. Todo esto está enmarcado en la estrategia de la Zona i que también es hasta 2023.

- Un problema histórico de las tecnológicas locales, pero que se agravó en el último año, es el de la salida de talento. Cada vez más profesionales trabajan para empresas de afuera por la diferencia cambiaria. ¿Qué piensan hacer para retenerlos?

- La pandemia aceleró cuestiones como la de trabajar para cualquier lugar del mundo más allá de dónde uno viva. El trabajo freelance se volvió masivo. Está claro que económicamente hay una diferencia importante, pero también muchos se van por cuestiones culturales, por la oportunidad que les dan estas compañías para trabajar en proyectos globales. En mi opinión, trato de pararme desde un lugar donde se debe permitir a empresas locales levantar la vara, pensar en proyectos globales, integrarnos con un ecosistema tecnológico mundial, porque hoy los proyectos no tienen barreras geográficas, y las empresas deben estar preparadas para estar a la altura de eso, con el personal capacitado en idiomas y en otras cuestiones básicas. Pretendemos trabajar fuertemente en las empresas para garantizar que ese talento que tanto cuesta retener, encuentre posibilidades dentro de la empresa local, brindando la posibilidad de cumplir con el deseo de trabajar en proyectos globales dentro de nuestras empresas. Por eso el plan de acción tiene más que ver con que las empresas locales puedan pensarse como globales. No mantenernos en la queja o en la restricción, sino en mejorar la oferta para que el profesional elija la empresa local antes que el trabajo freelance, que tampoco te da una garantía económica, una continuidad a largo plazo, ni una estructura empresarial que lo soporte. Por ahí cuando uno es joven no le preocupa tanto eso, pero cuando es más grande si.

- Al principio de la entrevista hacías mención a que dejan de tomar algunos proyectos por falta de personal. ¿Cuánta puestos vacantes tienen hoy las firmas del polo?

- El último relevamiento indicó que se necesitaban cerca de 500 personas en empresas tecnológicas de Rosario, pero seguro ese número ya quedo desfasado. También se da una canibalización de profesionales, lo que genera una situación incómoda entre empresas locales que se disputan personas por una oferta un poco mejor, que si bien levanta la vara, en lugar de generar nuevos puestos de trabajo, terminamos cubriéndolos con la poca oferta que hay. Es por eso que desde el polo debemos generar más eslabones de la cadena en lugar de pelearnos por un único eslabón. Y esto se irá dando con formaciones que iremos lanzando.

- Cada vez suman más asociados o empresas que quieren formar parte del polo, pero el espacio les quedó chico. ¿Piensan agrandar el espacio operativo de la Zona i?

- La Zona i es un proyecto mas emblemático del polo, y queremos darle continuidad para crecer en espacio. Hoy tenemos dos naves completas con empresas de base tecnológica y científica, lo cual es muy positivo, pero también hay muchos pedidos de otras empresas para radicarse en el predio y no tenemos el espacio para albergarlas. Por eso hay que trabajar con el sector público para acondicionar nuevos galpones, ampliar el área operativa, que estas empresas puedan instalarse, y así generar nuevas fuentes de trabajo de calidad. El sector público y educativo son claves para eso.

- Varias cámaras y empresas tecno a nivel nacional están pidiendo un dólar diferencial para el sector por estas cuestiones. ¿Coincidís con el planteo?

- Somos un sector con capacidad genuina para generar divisas, que crece en exportaciones año a año, incluso pese a la pandemia, y por eso creo que se deberían generar políticas no de beneficio económico o impositivo, sino de otorgar ciertas facilidades. Ocurre que como no venimos de un sector tradicional como el campo, por ahí no nos dan el mismo peso, pero nuestro aporte está creciendo exponencialmente, y podemos seguir creciendo y generando más puestos de trabajo. Por eso se pide dólar diferencial, y se avanzó con la ley promoción de economía del conocimiento. Tenemos un gran potencial, y con apoyo de políticas públicas de mediano y largo plazo, generaremos los puestos laborales que el país está necesitando.

- Las empresas de software y de biotecnología son las de mayor peso entre las tecnológicas de Rosario. ¿Qué otros rubros ves con potencial?

- El software crece porque está presente en todas las empresas, no sólo tecnológicas, y la biotecnología es fuertísima en la provincia. Pero también vemos un gran crecimiento en firmas de inteligencia artificial, descentralización de pagos y criptomonedas. Hay que potenciar a estos actores que tenemos que requieren de financiamiento. Tenemos una oportunidad muy grande de dar un salto importante y no se requiere de una gran inversión para lograrlo, sino de apoyar la cabeza de los profesionales.