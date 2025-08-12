Santa Fe y Córdoba se suben al barco: puertos, zona franca y un pacto exportador

Santa Fe y Córdoba pisan fuerte en el tablero exportador argentino. Este miércoles, una delegación encabezada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, y representantes de empresas como CLAUTO, CIMCC, CEMINCOR y la tecnológica Globant, desembarcarán en la capital santafesina para una agenda centrada en infraestructura logística y oportunidades de inversión.

El itinerario incluye la visita a la Zona Franca de Villa Constitución, donde evaluarán posibles operaciones, y al Puerto de Santa Fe, que ya cedió un espacio de 10.000 metros cuadrados para actividades vinculadas a empresas cordobesas. También recorrerán instalaciones clave junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al equipo de la Secretaría de Transporte y Logística santafesina, encabezada por Mónica Alvarado.

La movida es consecuencia directa de la inédita jornada de mayo en Córdoba, cuando Santa Fe presentó su “oferta portuaria” con presencia de autoridades provinciales, representantes de la Región Centro y empresarios. Allí, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, marcó la hoja de ruta: “La logística define el desarrollo de un país. Necesitamos una Argentina con mirada productiva y federal, con una Región Centro motorizando el crecimiento”.

El acuerdo alcanzado en aquel encuentro no solo fortalece la conexión entre ambas provincias, sino que también proyecta la competitividad regional hacia el mercado global. El convenio para la utilización de espacios portuarios, junto con la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay y la mejora de calados, apunta a reducir costos logísticos, acortar tiempos de traslado y facilitar el acceso a la infraestructura también para pymes, que hoy enfrentan mayores barreras.

Dellarossa coincidió en la primera presentación en la necesidad de aprovechar las ventajas de la vía navegable: “Toda nuestra matriz productiva dijo presente. Queremos consolidar la Región Centro, aprovechando las vías navegables del río Paraná”.

En la agenda también se discutirá el transporte multimodal como eje para integrar industrias y mercados, ampliando el alcance de la hidrovía y derribando las barreras que separan a las pequeñas y medianas empresas de las herramientas logísticas de mayor competitividad.