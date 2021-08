Santafesinos trabajan en una pulsera con código QR para emergencias en la vía pública

Técnicos informáticos y amigos desde hace varios años, Diego Gallardo y Leandro Sánchez decidieron embarcarse en un desarrollo conjunto. Se trata de "Cuidarte", una pulsera de silicona hipoalergénica con código QR que al ser escaneada permite ver la historia clínica de la persona que lo posee, desde enfermedades, hasta medicamentos, alergias, vacunas y estudios.

La misma está pensada principalmente para deportistas, pacientes oncológicos, diabéticos, gente mayor, niños sordos o hipoacúsicos y busca brindar una solución rápida ante un posible caso de emergencia en la vía pública. Sin embargo, el equipo destaca que cualquiera que desee llevar todos sus datos clínicos en un medio seguro podrá utilizarla.

El proyecto

Gallardo, quien se especializa en informática forense, contó a Ecos365 que hace tres años tuvo una patología que le demandó la realización de estudios y la toma de medicaciones durante un tiempo. En ese entonces empezó a pensar en la idea de tener toda esta información almacenada en un objeto práctico y de fácil acceso para un médico o demás personal sanitario.

"Me puse a pensar qué podía hacer para estar preaprado por si me llegaba a descompensar en la calle y tenían que venir a socorrerme. Entonces decidí buscar algún dispositivo que en caso de emergencia fuera capaz de ofrecerle a quien me asista todos mis datos para saber cómo actuar", señaló el técnico informático.

Prototipo de pulsera Cuidarte.

Al principio se lanzó a investigar y encontró una pulsera que se vendía en España, la cual hizo traer especialmente al país, pero la misma no funcionaban correctamente ya que los datos almacenados se iban borrando. Fue entonces cuando se le ocurrió apostar a un diseño propio que cumpliera con los requisitos que estaba buscando, para lo cual decidió asociarse con el técnico químico Leandro Sánchez y comenzar a trabajarla juntos.

Primero consultaron a médicos y especialistas en salud, quiénes los fueron asesorando sobre la viabilidad de su proyecto y las características que debía presentar el dispositivo. A su vez el año pasado, los emprendedores ingresaron en el programa UNL Potencia de la Universidad Nacional del Litoral, dentro de la cual están realizando su proceso de incubación para escalar el desarrollo.

Ayuda inmediata

Según contó Gallardo, la pulsera está fabricada con silicona hipoalergénica y tiene grabada un código QR. Para utilizarla el usuario deberá dirigirse a una plataforma especial que estará conectada con la misma, a la cual se accederá por medio de una clave y contraseña. Allí se encontrará con un formulario para llenar con sus datos personales, nombre, apellido, edad, número de documento y toda su historia clínica como patologías, remedios que toma habitualmente, análisis, alergias, etc.

"La idea es que pueda ingresar toda la información que considere idónea para transportar en la pulsera. Al ser escaneada con un celular, la misma va a mostrar el perfil particular del paciente donde se encuentran cargados todos estos datos para que el profesional pueda verlos, aunque la información solo podrá ser editada por el usuario, ingresando su clave", precisó Gallardo.

Una de sus ventajas es que al ser leída da una alerta al celular de una persona alojada como contacto clave del usuario para que pueda contar con la información sobre el centro de salud al cual está siendo trasladada y acercarse allí mismo en caso de una emergencia. A su vez, los socios piensan emular el mismo sistema e incluir el QR en una tarjeta plástica para ofrecerle a los clientes otra vía de transporte de su historial clínico.

Esta última opción está pensada sobre todo para aquellas que no sufren una patología en particular, las cuales podrán usarla a la hora de realizar consultas médicas, posibilitando al profesional de la salud acceder a la información sobre su paciente en unos pocos minutos. Según contó Gallardo, cuando todo el proceso esté operativo y pasen a la etapa de comercialización ambos objetos se venderán juntos a modo de kit.

"Ya hablamos con algunas empresas porque estamos buscando proveedores de materiales para elaborar las pulseras. Su confección será tercerizada y nosotros con Leandro nos encargaremos de grabar el código en cada una de ellas a través de una técnica a base de láser y de desarrollar toda la tecnología externa para su vinculación", precisó el emprendedor.