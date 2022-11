Se aprobaron los nuevos indicadores urbanos en Fisherton: los cambios que se vienen

Luego de muchas idas y venidas, finalmente este jueves, el Concejo de Rosario aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que fija nuevos indicadores urbanísticos para el barrio Fisherton y los de San Eduardo, Aldea y Hostal del Sol. La normativa llevaba casi un año en discusión e implicó que se frenanaran los permisos de obra para nuevas construcciones.

La misma fija una serie de cambios en lo que respecta a edificación y actividad comercial, pero bajo la premisa de "un desarrollo equilibrado" que promueva el crecimiento de nuevos modelos resideciales en los principales corredores y resguarde las áreas de tejido entendidas como las partes internas del barrio.

Sin embargo, el fuerte rechazo de los vecinos a la nueva norma motorizó a que los ediles manengan reuniones para consensuar una serie de cambios al proyecto original con el objetivo de calmar las aguas. Y es que muchos residentes sostienen que se atenta contra la tranquilidad del barrio y su fisonomía además de permitir el crecimiento de ciertas modalidades comerciales como los paseos gastronómicos a los cuales se oponen.

Cambios que se vienen

Uno de los reclamos que impulsaron vecinos de los distintos barrios que asistieron a las reuniones de la comisión de Planeamiento cuando se discutía la normativa fue que no se permitan levantar condominios hasta que no haya servicios de agua, luz, cloacas y transporte, argumentando que la infraestructura actual no está en estado de aguantar este tipo de edificaciones.

Teniendo en cuenta este reclamo, si bien el proyecto original planteaba que en los corredores más amplios que son los de Newbery y Eva Perón, se pudieran construir dos plantas bajas y cinco pisos de altura como máximo, se decidió que Newbery quede por el momento comprendido bajo la figura de "corredor jardín" junto con Avenida Real y Schweitzer.

Esto implica que en ambos tres corredores solo se permitirá la construcción de planta baja más tres pisos y 0,33 de Factor de ocupación del suelo (FOS), entendido como máximo porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar con la proyección horizontal de las construcciones de todos los niveles de edificios. Pero con la salvedad de que Newbery se pase a PB más 5 pisos cuando se hagan las cloacas.

"Exceptivamente, previa autorización especial de la repartición municipal correspondiente y a solicitud expresa del interesado, podrán alcanzar en el Corredor Urbano CUJ Avenida Newbery, CUJ de calle Schweitzer y CUJ de Avenida Real una altura máxima de once con cincuenta metros (11,5m), equivalente a planta baja y tres niveles (PB+3). b.3", señala el proyecto que se votó en el Concejo.

Y agrega: "podrán alcanzar en el Corredor Urbano CUJ Avenida Newbery, una altura máxima de diecisiete metros (17m), equivalente a planta baja y cinco niveles (PB+5). Solo podrán alcanzar dicha altura cuando los lotes cuenten con servicio de red cloacal".

A su vez, la iniciativa original buscaba fomentar la vivienda de cercanía y habilitar usos comerciales dentro de la misma para posibilitar que los vecinos puedan desarrollar su vida dentro del mismo entorno. Este era un punto no contemplado por la ordenanza anterior que solo habilita comercios colectivos.

Finalmente, se determinó que en las áreas de tejidos los comercios sigan funcionando agrupados mientras que en los corredores se les permitirá operar aislados, es decir, que los comercios puedan ubicarse de manera individual.

Otro reclamo estaba relacionado con que no se dejen habilitar patios de comidas y salones de fiestas nocturnos para mayores. Este último punto despertó una fuerte polémica y malestar entre los vecinos y el oficialismo terminó optando por dejar sin efecto la aprobación a la habilitación de fiestas nocturnas en salones.

En cuanto a la habilitación de paseos gastronómicos, el concejal Martín Rosúa de Juntos por el Cambio, señaló que: "los paseos no se regularán en particular y se evaluarán según el lugar, teniendo en cuenta si están habilitados o no los servicios gastronómicos".