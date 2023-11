Se renueva el cupo del dólar ahorro: ¿quiénes pueden comprar en noviembre?

Arranca un nuevo mes y como es de conocimiento general, no todos los ciudadanos tienen acceso al "dólar ahorro" o al "dólar solidario". En los últimos meses, el Gobierno incrementó las restricciones y aumentó la carga impositiva sobre este tipo de cambio, lo que ha generado que cada vez menos personas tengan acceso a esa posibilidad a través del banco.

El propósito de estas restricciones es reducir al mínimo posible la demanda de dólares. De este modo, si el individuo que busca ahorrar logra reunir los ingresos requeridos, deberá cumplir, además, con una extensa lista de condiciones previas para acceder al mercado oficial de cambios.

En octubre, se actualizó la lista de personas que no pueden acceder al dólar oficial. Se confirmó que aquellos que recibieron la suma fija de $60.000 como parte de la ayuda estatal para empleados con salarios de hasta $400,000 no podrán comprar dólares oficiales.

Los que cumplan con los requisitos establecidos podrán seguir adquiriendo el "dólar solidario", con un límite mensual de u$s200 por persona a través del home banking. Aunque el cupo no se modificó de cara a noviembre, lo que sí cambió es la lista de personas que no pueden acceder a este tipo de cambio debido a las medidas implementadas en el marco del control de divisas y la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

Dólar ahorro: criterios para las limitaciones y precio

El principal criterio para limitar el acceso al dólar ahorro es que las personas que reciben algún tipo de apoyo o asistencia estatal no pueden comprar divisas. Esto se basa en la idea de que quienes requieren ayuda estatal no disponen de recursos excedentes para invertir en la compra de dólares. Esto significa que muchos ahorristas que han sido beneficiados por las medidas de alivio económico anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, no podrán comprar dólares en noviembre si solicitaron alguna asistencia de las que lanzó el Gobierno, como por ejemplo, los créditos a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Este es el caso de aquellos que recibieron el "nuevo IFE" para trabajadores informales, que consiste en una asistencia estatal de $94.000 en dos pagos. Así, quienes recibieron dicho beneficio se suman este mes a la lista de impedidos para comprar dólar ahorro.

Asimismo, es importante destacar que durante octubre, el dólar turista o tarjeta, y el dólar ahorro (o solidario), que incluyen un 30% de Impuesto PAÍS, un 45% de Percepción de Ganancias y un 25% de Ingresos Brutos, se actualizó hasta los a $736,12. Esto refleja las medidas y regulaciones que buscan controlar la adquisición de divisas en el país.

¿Quiénes no pueden comprar dólar ahorro?

- Beneficiarios de créditos ANSES que no hayan cancelado la deuda.

- Beneficiarios subsidios energéticos y de agua.

- Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo.

- Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.

- Cotitulares de cuentas bancarias.

- Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses.

- Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0.

- Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP".

- Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.

- Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales.

- Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

- Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro.

- Personas incluidas en la moratoria previsional.

- Personas que cobren el bono de $60.000 en los meses de septiembre y octubre.

- Trabajadores que hayan solicitado créditos Anses.

- Quienes hayan solicitado el bono para trabajadores informales, conocido como "nuevo IFE".

Dólar ahorro: ¿cómo saber si estoy autorizado a comprar?

El estado de esa cuenta se podrá verificar por medio de la Certificación Negativa de Anses, comprobante que tiene una validez de 30 días y se puede consultar en el siguiente link: https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa