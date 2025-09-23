Se viene el "Euro Digital": detalles y ventajas de un proyecto estratégico para la UE

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea lograron un consenso político sobre el euro digital y los 27 países miembros de la UE cerrarían un acuerdo final antes de fin de año. La idea es crear reglas claras para esta moneda, que cambiaría la forma en que los europeos realizan pagos.

Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo, calificó las discusiones como "muy productivas" y resaltó que hay un "amplio consenso" sobre los límites de uso del euro digital, aunque aún no se establecieron las cifras concretas.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) buscará asesoramiento con los Estados antes de decidir finalmente la emisión del euro digital, y destacar la importancia de contar con un marco político sólido para este proyecto.

En el marco de estas discusiones, uno de los temas clave fue establecer un límite máximo de euros digitales que cada ciudadano pueda guardar en sus monederos virtuales.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, advirtió que definir cantidades exactas en esta etapa sería "prematuro".

Euro digital, un proyecto estratégico

Anteriormente, el BCE sugirió un tope de 3.000 euros, pero por ahora esa cifra no fue incluida en el acuerdo político.

Una de las preocupaciones en torno a este tema es que pueda darse un traslado masivo de fondos desde cuentas bancarias tradicionales hacia la moneda digital, y afectar la estabilidad financiera y el sistema bancario.

"Hay un urgencia creciente de llegar a un acuerdo y afrontar los temas que quedan abiertos", alertó Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, y enfatizó la necesidad de avanzar con rapidez.

El euro digital apunta a modernizar los pagos y también simboliza la soberanía económica. En ese sentido, Lagarde subrayó que es clave que el acuerdo "asegure las competencias de las instituciones" y responda a quienes consideran que la divisa "es un medio de pago y un comunicado político sobre la soberanía de Europa".

En la misma línea, Vincent Van Peteghem, ministro de Finanzas de Bélgica, calificó al euro digital como un "proyecto estratégico" que podría convertirse en "un activo para la Unión Europea y la zona euro".

Algunos de los objetivos del euro digital son: reforzar los pagos transfronterizos en Europa; reducir la dependencia de empresas estadounidenses; ofrecer a los ciudadanos una opción más segura frente a las stablecoins

Todo lo que hay que saber sobre el euro digital

El BCE trabaja en el euro digital desde 2021 y planea concluir la fase de preparación en octubre.

A partir de ahí, los Estados miembros y el Parlamento Europeo deberán dar su aprobación antes de avanzar a la siguiente etapa del proyecto.

Tanto Bruselas como Fráncfort consideran que la moneda digital podría reforzar el papel del euro a nivel internacional, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas.

Como contraparte, los críticos advierten posibles impactos negativos sobre la banca tradicional y la estabilidad económica.

"Los Veintisiete" se comprometieron a cerrar la aprobación definitiva antes de fin de año, con la Eurocámara como el paso final para su implementación.