Se vienen más cambios: El Gobierno define la salida del secretario de Energía

En medio de numerosas versiones, es inminente la llegada de cambios en la secretaría de Energía que conduce Darío Martínez. Su alejamiento de ese cargo es uno de los rumores que ha circulado con insistencia desde la designación de Sergio Massa como ministro de Economía con la incorporación de las áreas de Desarrollo Productivo y Agricultura.

Resta establecer quién será su reeemplazante, posición estratégica para la determinación del esquema de subsidios a los servicios públicos y cuándo será formalizado el alejamiento del funcionario. En su primera conferencia de prensa como ministro de Economía, Massa había evitado dar precisiones sobre la continuidad del equipo de funcionarios que integraban la secretaría de Energía. Este jueves por la tarde, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti señalo que “habría novedades en la Secretaría de Energía”, sin dar más detalles del tema.

Martínez se mantuvo en su puesto tras el primer recambio en el Palacio de Hacienda con la salida de Guzmán y el arribo de Silvina Batakis, que no tocó al equipo de Energía en funciones. Pero la reconfiguración del gabinete que implicó el desembarco de Massa al Ministerio de Economía estaría enmarcado en una necesidad mayor para oxigenar el gabinete.

A lo largo del día corrió la versión de que el designado para el área sería Federico Bernal, actual interventor del Enargas, integrante del Instituto Patria y muy cercano a la vicepresidente Cristina Kirchner. Aún no fue confirmado por Economía.

Martínez tuvo un rol algo lateral en medio de la fuerte tensión que protagonizaron Guzmán y Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, con el resto del sector energético. Guzmán no pudo echar a Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, como había intentado hace poco más de un año, y en medio de su estrategia para bajar los subsidios y llegar a las metas de reducción del déficit pactadas con el FMI, quedó afuera del Gobierno. Logró aumentar las tarifas, algo que no apoyaron Cristina Kirchner ni sus funcionarios, pero nunca pudo implementar su esquema de segmentación de subsidios, y se fue.

Mientras tanto, en las frenéticas jornadas que se viven en el ahora unificado Ministerio de Economía, Producción y Agroindustria se esperan para las próximas horas definiciones de otros dos puestos que todavía no tienen nombre asignado. Este mismo viernes, según pudo saber Infobae, se anunciarán el Secretario y subsecretaria de Economia del Conocimiento, por un lado, además del Secretario y subsecretaria de Programacion Economica.

Programación Económica es un puesto clave, una suerte de “vice” de Sergio Massa, para el que sonaron ya distintos nombres de macroeconomistas que puedan aportar algo de su prestigio a un ministerio de Economía con un fuerte componente político y no tanto nombre fuerte a nivel técnico. Esta mañana, el ex representante de Roberto Lavagna en el Banco Central, Gabriel Rubinstein, era uno de los nombres más mencionados para ese puesto.