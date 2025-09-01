Septiembre arranca caliente: el dólar se acerca a los $1.400 y las acciones caen

El dólar oficial anota su mayor alza diaria en una semana durante la primera rueda de septiembre luego de que el fin de semana algunas fuentes confirmaran que el Gobierno vendió dólares que el Tesoro tenía depositados en su cuenta en el Banco Central (BCRA) en el MULC.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la divisa se recalienta $32,50 (+2,4%) y cotiza a $1.374,50 para la venta.

En el Banco Nación (BNA), el billete escala $30 (+2,2%) a $1.350 para la compra y $1.390 para la venta.

En tanto, el dólar minorista arranca la semana cotizando a $1.348,60 para la compra y a $1.390,89 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA).

Sin Wall Street, las acciones caen

Las acciones del S&P Merval y los bonos caen hasta 4% y abren la semana en baja después de que el índice marcara pérdidas de hasta 14,4% durante agosto. Paralelamente, el primer día del mes no cuenta con la referencia de Wall Street, ya que es un feriado nacional por el Día del Trabajo.

El índice bursátil retrocede 2,8% a 1.929.901,59 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 4,4% a 1.399,68 puntos. Entre los principales papeles que encabezan las pérdidas destacan: Sociedad Comercial del Plata 4,4%; Telecom (-3,9%); Transportadora de Gas del Norte (-3,8).