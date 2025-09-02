Septiembre, mes bisagra para el Bitcoin: ¿conviene comprar o esperar en este escenario?

Bitcoin abrió el mes en torno a los USD 108,253, acumulando una caída del 6,5 % en agosto. De esta manera, el precio se mantuvo en rango el Día del Trabajo (en EEUU), alrededor de USD 108–109 mil, con una baja intradía menor al 0,1 %.

En la jornada de hoy ya cotiza cerca de los USD 110 mil, mientras Ethereum y otros criptoactivos enfrentaban caídas más pronunciadas.

Algunos analistas técnicos sugieren que el precio podría caer hasta los USD 100 mil (caída máxima estimada del 8 %) antes de que comience una recuperación basada en patrones como la divergencia alcista y acumulación por parte de "ballenas". Se menciona un posible nuevo máximo histórico cercano a USD 124,500 en 4–6 semanas.

"Septiembre es históricamente uno de los meses más débiles para Bitcoin, con caídas promedio del 3,7 % desde 2013, incluso superiores en algunos años".

Proyecciones pra lo que viene

Según Changelly, se espera que el precio oscile entre USD 108,992 y USD 124,340, con un promedio estimado de USD 116,666.

Otro análisis sugiere que si Bitcoin recupera resistencias clave (USD 112–115 mil), podría actuar como trampolín hacia los USD 128,000 hacia fin de mes; de lo contrario, podría mantenerse en el rango USD 104–115 mil.

Un analista indica que si logra sostenerse por encima de USD 110,985, Bitcoin podría avanzar hacia USD 140,000–200,000 antes de fin de año.

De modo general, las previsiones para finales de 2025 varían ampliamente, entre USD 145,000 y USD 1 millón, aunque la mayoría de los consensos se sitúan en USD 180,000–250,000.

"Bitcoin comenzó septiembre en caída (USD 108–110 mil). El mes es históricamente débil y con señales mixtas: técnicos sugieren rebote, pero flujos y sentimiento adverso apuntan a correcciones posibles"

Una propuesta más cauta de Global X (vía The Australian) estima un posible aumento del 45 %, llevando a Bitcoin hacia los USD 200,000 en los próximos 12 meses.

¿Comprar ahora o esperar?

Estrategias como lump-sum (compra de suma única) suelen funcionar bien en mercados alcistas, frente a DCA (dollar-cost averaging), especialmente durante recuperaciones fuertes.

Si el soporte en torno a USD 104–108 mil se sostiene, podría ser una oportunidad atractiva para acumular, buscando alzas posteriores.

Por otra parte, debe señalarse que la estacionalidad negativa de septiembre, junto con la debilidad en los flujos de ETFs, sugiere que una corrección adicional por debajo de USD 104 mil no está descartada.

El aspecto técnico sigue mostrando resistencia: soporte clave cerca de USD 110 mil, RSI bajo (tensión bajista).

Estrategia recomendable

DCA o compras escalonadas: aprovechar para adquirir en tramos si el precio baja a rangos de USD 104–108 mil, mitigando el riesgo de timing.

Si logra romper sostenidamente por encima de USD 112–115 mil, podría ser señal de una recuperación sostenida: en ese caso, aumentar exposición.

Tener presente los niveles críticos: soporte en USD 100–104 mil y resistencias en USD 112–115 mil. Una caída por debajo del soporte sería motivo de reevaluación; mientras que una ruptura al alza confirmaría fase bull.

Mantener un horizonte medio–largo y diversificar, dado que varios analistas proyectan nuevos máximos para cierre de año (USD 140–250 mil, incluso más).