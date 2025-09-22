Siguen los anuncios: el Gobierno eliminó las retenciones para las exportaciones de carnes

En un día plagado de anuncios para el sector agropecuario, que reflejan la avidez de dólares del Gobierno, en la tarde de lunes el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a la carga con un anuncio que esta vez tiene como protagonistas a las carnes.

"El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos", indicó Manuel Adorni en su cuenta oficial de "X".

De esta manera, la medida se suma a la anunciada en la mañana de hoy, que contempla "retenciones cero" para todos los granos y también hasta el 31 de octubre.

El Presidente Javier Milei había anunciado en el 26 de julio pasado la baja de retenciones del 6,75% al 5% en su discurso de La Rural, una medida que “redunda en una reducción de retenciones líquidas para las cadenas de granos del 20% y una reducción en la cadena de ganado y carnes del 26% que será permanente”