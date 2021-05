Soja récord: superó los u$s 600 la tonelada en Chicago y tocó un máximo desde el 2012

Luego de tomarse un breve descanso en el primer día hábil de la semana, la soja volvió a escalar con fuerza este martes en Chicago y su precio internacional alcanzó un nuevo récord en el mercado.

En la posición más cercana, que es el contrato mayo, alcanzó los 605 dólares la tonelada, 10 dólares por encima del cierre anterior. Se trata de un valor histórico y hay que remontarse nueve años atrás, a septiembre del 2012 para ver encontrar ese precio, donde llegó a marcar su máximo histórico de 650 dólares para algunos contratos.

De todos modos, producto de las retenciones del 33 por ciento y de la brecha cambiaria, en Rosario el productor recibe el equivalente a u$s 212. En Matba-Rofex, la oleaginosa cotiza actualmente a US$ 372 en julio, con una suba de US$ 7.

También hay subas para los cereales: el maíz sube 2,38% a US$ 303, el precio más alto desde octubre del 2012. Mientras que el trigo subió un 2,72% a u$s 280. Al igual que la soja, el valor real que reciben los productores argentinos equivale a u$s 144 para el maíz.

Según el reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, la soja sube por compras técnicas y la solidez evidenciada en el mercado de harina/pellets de soja.

Por el lado del trigo, los incrementos de los valores están relacionados al informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que reflejó que casi el 50% del cereal de invierno se encuentra entre bueno excelente. Y por último, el maíz cotiza en terreno positivo por compras de oportunidad.