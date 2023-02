Spotify ahora te permite excluir ciertas listas de reproducción de las recomendaciones

Spotify está implementando una función que le permitirá ignorar la música en ciertas listas de reproducción cuando decida qué tipo de música le gusta. La función se llama Excluir de su perfil de gusto, y la compañía la presenta como una forma de evitar que sus recomendaciones se vean superadas por "canciones y artistas que no se ajustan" a sus hábitos generales de escucha.

Es fácil imaginar varios escenarios en los que esta habilidad podría ser útil. Su lista de reproducción para dormir podría terminar recibiendo mucho tiempo de escucha, pero es posible que no tenga el tipo de música o los sonidos que desea escuchar mientras está despierto. Es una historia similar con las listas de reproducción de trabajo, que podrían ser muy diferentes de sus gustos musicales fuera del horario de trabajo. (Uno de mis compañeros de trabajo comentó que sus listas de reproducción de ritmos lo-fi "mataron" su descubrimiento semanal cuando hablábamos de esta función).

Spotify también dice que será útil si tienes hijos: la función te permitirá tener una lista de reproducción con su música fácilmente accesible sin decirle al algoritmo que te encantaría una tonelada de Kidz Bop o Pinkfong en tu mezcla diaria.

La compañía dice que puede excluir listas de reproducción utilizando sus aplicaciones de escritorio, iOS y Android, así como su reproductor web. Para hacerlo, seleccione la lista de reproducción, toque el botón de tres puntos y luego toque el botón "Excluir de su perfil de gusto". Sin embargo, es posible que no tenga la función de inmediato, ya que Spotify dice que recién comenzó a implementarse hoy.

Esta no es la primera vez que Spotify les da a los usuarios control sobre lo que afecta y lo que no afecta sus recomendaciones algorítmicas. Si activa una sesión privada , nada de lo que escuche cambiará sus listas de reproducción Made For You. Si bien técnicamente podría hacer eso cada vez que quisiera escuchar música del trabajo o de los niños, sería mucho más molesto que simplemente configurar listas de reproducción específicas para no afectar sus recomendaciones.