Streaming: ¿Cuánto cuesta cada plataforma y que ofrecen?

Con la llegada de muchas plataformas de streaming nuevas a Latinoamérica, en Argentina, el reinado de Netflix deja de ser tan grande y las alternativas comienzan a ser tan tentadoras como la N roja. De esta manera, hacemos un repaso de los títulos que tiene cada una y además, cuánto quedaron los costos de cada una de las mismas, para compararlas y elegir las que más te convenzan.

Netflix

Netflix ha sido una de las plataformas reinas en los Premios Emmy gracias a 'The Crown' y 'Gambito de dama', que demuestran que la compañía de Reed Hastings no es solo sinónimo de cantidad sino también de calidad. Además, la plataforma americana cuenta con un catálogo de lo más variado y en el que el usuario encontrará documentales y programas de todo tipo, también reality shows.

De esta manera, los planes quedan en: básico: una sola pantalla con resolución 480p, 541,97 pesos. Estándar: con una resolución de 1.080p y dos pantallas que pueden usarse al mismo tiempo, 913,77 pesos.

HBO Max

Tiene contenidos de gran calidad y series de renombre como 'Los Soprano', 'The Wire' o 'Sexo en Nueva York' convierten a HBO Max en imprescindible si se quieren revisitar los clásicos. En la plataforma encontrará 'Leftovers', 'El cuento de la criada', 'Chernobyl' o 'Succession'. En base a las calificaciones de los usuarios de IMDB se determinó que HBO era la plataforma con mayor calidad de todas las disponibles.

Los planes incluyen: Móvil, $218,90/m, para smartphones y Tabletas, 1 dispositivo a la vez, definición estándar y descarga hasta 5 títulos. Mientras que el estándar queda en $322,56/m, para todos los dispositivos, 3 dispositivos a la vez, alta definición y 4K, descarga hasta 30 títulos y hasta 5 perfiles.

Disney+

El universo Disney está disponible en streaming así como todo Marvel, Star Wars, Píxar y National Geographic. La plataforma cuenta además con Star, el canal que incluye las ficciones de 20th Television y series de Freeform, Hulu, ABC, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures y Hollywood Pictures.

Actualmente, el precio de la suscripción de Disney Plus en Argentina es de $385 mensuales, aunque también podés pagar la suscripción anual por un 16% menos ($3.850).

Apple TV+

Tiene series que realmente merecen la cuota, como 'Ted Lasso', 'The morning show', la comedia británica 'Trying' y la ambiciosa 'Fundación', basada en la novela de Isaac Asimov. Tampoco hay que despreciar contenidos como 'Cuentos asombrosos', de Steven Spielberg o la comedia 'Dickinson'.

La suscripción mensual es de u$s 4.99 después del periodo de prueba de 7 días. También puedes compartir Apple TV+ con tu familia, en todos los dispositivos.

Amazon Prime Video

La plataforma de Jeff Bezos tiene títulos como, 'The Americans' o 'Fleabag' y series de estreno como 'Nine perfect strangers', una de las últimas ficciones protagonizadas por Nicole Kidman. En contenido infantil tampoco Amazon se queda atrás: 'Creative Galaxy', 'Bing', 'Patrulla Canina' o 'Pete the cat' son algunas recomendaciones.

La plataforma, además, lleva tiempo apostando por el género documental, con producciones como 'El Código Da Vinci decodificado' o 'Campo de muerte', así como por los concursos, como 'LOL: Si te ríes, pierdes', que está a punto de estrenar su segunda temporada. Amazon Prime Video posee una tarifa mensual de $319 pesos y ofrece un período de prueba gratis de 7 días el cual se puede cancelar en cualquier momento.

Star +

Si bien en Europa Star+ se ofrece como marca incluida en Disney+, aquí llegó aparte y trajo nuevos precios en el universo de las suscripciones. Los atractivos principales de Star+ son las 32 temporadas de “Los Simpson”, varias ligas y competencias deportivas de ESPN (incluyendo transmisiones en vivo)

Además, las series y películas de lo que antes era Fox (20th Century Studios, 20th Television, Searchlight Pictures). Pero también complementa con producciones originales para la región latinoamericana (“Terapia alternativa”) y estrenos exclusivos (“Nomadland”, la ganadora del último Óscar).

Los precios de Star+ para Argentina son los siguientes: Suscripción mensual a Star+ por $880 ARS al mes. Suscripción anual a Star+ $8.800ARS al año.

Paramount Plus

Paramount Plus tiene en su catálogo los contenidos más icónicos de Showtime, Paramount Television Studios y CBS Studios, más una diversa colección películas de Paramount. Algunos de sus títulos son: Dexter, Killing Eve, The handmaid’s tale, The affair, Black monday, The first lady, The offer, Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, Dora la Exploradora, PAW Patrol, Misión Imposible y El padrino.

Los consumidores en la Argentina podrán acceder a una prueba gratis de 7 días y luego contratar la suscripción mensual por $ 299.