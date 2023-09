Suar y Kweller: hacia dónde van los negocios del entretenimiento

Con más de dos décadas de éxitos en la industria del entretenimiento, Adrián Suar y Martín Kweller, dos figuras prominentes en la televisión argentina, comparten sus perspectivas sobre el futuro de este dinámico sector en una conversación en el marco del Telecom SummIT que se realizó esta semana en Buenos Aires y del que participó Ecos365 y pudo hablar con algunos de sus protagonistas. El creador de Polka y el cerebro detrás de éxito como Gran Hermano o Urbana Play reflexionaron sobre cómo mantenerse relevantes en un mundo en constante cambio y destacaron la importancia del contenido como el pilar fundamental de la industria del entretenimiento y en la que Diego Poggi ofició de moderador. Luego Ecos365 pudo profundizar con Kweller sobre el nuevo concepto de televisión, el impacto de la inteligencia artificial y de las estrategias para potenciar una industria en la Argentina que cuenta con éxitos globales pero que se ve afectada por los problemas de la macro.

- (Martín Kweller) El contenido, por más tecnología que haya, si no hay contenido. El contenido siempre es importante, es el rey. La tecnología ayuda para que podamos ver por más lados, ahora lo ves en el celular, lo ves en un ascensor. Cada vez hay más lugares para ver contenido.

- (Adrián Suar) A veces es muy difícil adaptarse, tardar mucho tiempo, va más rápido la tecnología de lo que uno puede adaptarse. Tenés que estar aggiornandote todo el tiempo y también a prueba y error ver y entender cómo se va diversificando. Hay una televisión un poco más esquemática, de ver de una manera más tradicional, y eso en el mundo cambió. Lo estás atravesando, te vas modificando, atravesándolo.

- ¿Cómo es innovar en cada una de sus empresas?

- (AS) El minuto a minuto fue una innovación que nos cambió la forma de hacer televisión y lo que pasa después de ver el minuto a minuto. Es una herramienta que ayudó a darte cuenta de que algo que vos crees que es fantástico, a la gente no le está interesando. Eso fue un cambio enorme tecnológico. Uno ve qué tecnología hay, que es dónde podemos innovar. Vemos dónde hay la posibilidad de seguir creciendo y que nos vea más gente.

- Han atravesado la televisión analógica, han llegado el cable, han pasado muchas cosas. ¿Qué piensas que va a venir?

- (AS) Creo que fue tan rápido todo, que es un tiempo de recalculando. También hay muchas pruebas y error, muchas cosas que parecen que funcionan, que vienen a comerse los chicos crudos y no es tan así. Hay cosas que vinieron para quedarse. Todo esto nuevo vino para quedarse y para mí es bienvenido. El protagonista sigue siendo el contenido. No hay que desesperarse tanto, hay que entender que la fragmentación vino para quedarse. En un punto se democratizó mucho. Con la cantidad de contenido que hay ahora, para Disney, para Netflix, para Amazon, para Globo, la cantidad de personas que quieran el contenido es muy interesante.

- ¿Cambia a la hora de hacer ficción el hecho de transmitirlo por la tele o que aparezca en una plataforma?

- (AS) En algunos casos se puede pensar diferente. La televisión de aire te pide mucho. Popularidad. Te pide agarrar a alguien con el medio mundo y agarrar lo máximo que puedas, pero cuando no había tanta fragmentación y tanta posibilidad de ver millones de cosas, había programas y vos podías tener la camada de los 10, 12, 15, 18 años, de los de 40 y hasta los de 60, 70 años también. Hoy en la televisión abierta hay que tratar de recuperar a los chicos. Gran Hermano lo logró el año pasado, trayendo a los de 18, 20 y pico que estaban fuera de la televisión abierta. En cambio, una serie a veces es un nicho que te pide otras reglas. Son así las reglas.

- ¿Qué desafíos se les presentan todos los días? ¿Qué problemas hay en la industria del entretenimiento?

- (AS) Estar con la llave exacta para que el que está del otro lado viendo, que vea. Eso no cambió desde que la televisión es la televisión y el entretenimiento es entretenimiento. Es así, se potenció. Está todo mucho más caótico porque hay tantos estímulos que es difícil. Pero esa es la realidad que nos toca a todos. En ese sentido es parejo para todos.

- (MK) Ahí se producen desafíos. La película Granizo, con Guillermo Francella, terminó haciendo guita en muchos países del mundo. Una película muy popular como las que hace Adrián. Somos conocidos en todo el mundo a través de las dos películas más vistas de la historia Argentina. Eso es muy groso, y te hace sentir muy orgulloso. Primero en Lituania y en Rumania, en España y la verdad, que somos creadores de contenidos y nos encanta hacer cosas que la gente vea.

- ¿Cuáles son las trabas que ves hoy para la industria?

- (MK) El tipo de cambio. Hay que solucionar ese asunto. Es contenido, es cultura. Nosotros cuando exportamos una serie o una película estamos exportando cultura argentina. Deberíamos poder tener el mejor dólar posible y lo más competitivo posible, me parece que eso es marca país. Pero ojo, el gobierno está tratando de ayudar y ayudó, de hecho, nos dio un dólar diferencial y vamos camino a eso.

- ¿Cómo está compuesto el 70% de audiencia que decís que aproximadamente mira actualmente televisión?

- (MK) El 30% mira televisión de aire, un 20% mira cable y un 15% mira streaming (mira en una planilla que le llega a diario). Urbana Play tiene treinta mil, cuarenta mil personas que lo miran por YouTube todo el tiempo, más trescientas mil, cuatrocientos mil que la escuchan por la radio y trescientas, cuatrocientas mil que las ven en KZO en flow. Así que todo eso se suma.

- ¿Qué impacto crees que puede tener la inteligencia artificial en el negocio viendo lo que pasa en Estados Unidos con guionistas y otros rubros que componen la industria?

- (MK) Que te que te interprete lo que vos querés ver de verdad. Porque a veces uno se pone a ver cosas que porque le recomendaron y no por eso la tendencia va a ser siempre. Creo que uno podría hablar con alguien, che, quiero ver algo de ficción, thriller, pero me quiero reír un poco. Entonces me aparecen las opciones y eso es charlando con alguien, con como con un Siri que te ayude a ver contenido.

- ¿Cómo se ven 20 años más adelante? ¿Se ven trabajando de esto?

- (MK) Yo me veo y a él también.

- ¿Dónde te ves vos? Descansando, ¿en la playita?

- (AS) Y siempre tientan los descansos. Siempre es un negocio donde tenés una idea. Cuando tenés una idea, arrancás. Y el tema es el tratar de que el paso del tiempo no te transforme en alguien más arcaico, más de otra época, que es la pelea que tenemos lo que nos dedicamos a la televisión. En un momento, fuiste. Y es así, la ley de la vida, la ley de la tele. Tratar de estar siempre humilde y pensando en que no todo lo que uno hizo fue lo mejor. Siempre digo lo mismo, lo que hiciste, ya lo hiciste, fue, eso forma parte del pasado. Hay que estar con lo nuevo, estar atento, escuchar.