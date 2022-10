Subastan la pelota de Maradona en el gol de "La mano de Dios": ¿cuánto planean ganar?

La pelota con la que Diego Armando Maradona marcó el gol más conocido de la historia, el de la Mano de Dios ante Inglaterra en el Mundial del 1986, se rematará por una cantidad que rondará entre 2,9 y 3,3 millones de euros.

Hasta el momento, la misma permanece en poder al árbitro Ali Bin Nasser, que dirigió el encuentro de 90 minutos entre Argentina e Inglaterra, dónde el marcador terminó 1-2, beneficiando a la blanca y celeste.

La subasta se realizará el próximo 16 de noviembre, 36 años después al partido que marcó la historia del fútbol argentino. Con el balón, Diego Armando Maradona marcó dos goles en el partido contra los Ingleses en el Mundial de México 1986.

El árbitro Ali Bin Nasser, actual dueño de la pelota, considero que este año es el momento adecuado a días antes del Mundial Qatar 2022, para compartir la reliquia futbolística, y que pase a manos de quién pueda pagar el tesoro del fútbol mundial.

Historia

Fue en 1986, Maradona recibió la pelota en el centro del campo, gambeteó a cinco jugadores ingleses y logró superar al arquero Shilton, sellando así una victoria histórica para Argentina que había salido recientemente de la guerra de las Malvinas.

En diciembre del 2020, el árbitro brindó declaraciones sobre el icónico partido y declaró que "como siempre he dicho, la Mano de Dios no fue mi responsabilidad. En 1986 no había árbitros principales y jueces de línea. Todos ejercíamos unas veces de árbitros y otras de jueces de línea. A los 42 árbitros de diferentes nacionalidades que estábamos la FIFA nos dio una consigna bien clara: si nuestro amigo, el que arbitra contigo, está en mejor posición y ve mejor la secuencia y la situación debes tomar en consideración su intervención”.

El poseedor de la pelota más preciada del fútbol tiene 78 años, vive en Túnez y en 2015 recibió la visita de Maradona, quien le regaló una camiseta de la selección argentina. Ahora, Bin Nasser decidió vender la pelota para tener un buen pasar económico. "Esta pelota es parte de la historia del fútbol y este es el momento perfecto para compartirla con el mundo", aseguró.