Taller gratuito de Power BI en Rosario: la puerta de entrada al mundo de los datos que impulsan los mejores salarios

En un mercado que exige perfiles cada vez más analíticos, una startup rosarina vuelve a poner sobre la mesa una oportunidad para no dejar pasar. Se trata de Jupi Digital, que anuncia un nuevo taller intensivo y gratuito en Rosario enfocado en Power BI, la herramienta de inteligencia de negocios de Microsoft que se ha vuelto un requisito indispensable en miles de empresas. La cita para esta jornada práctica será el próximo sábado 25 de octubre.

El objetivo del taller es claro y concreto: que los asistentes aprendan a construir sus primeros tableros de control (dashboards) y a transformar datos crudos, como los de una simple planilla de Excel, en informes visuales e interactivos que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

Pero la propuesta de Jupi Digital es más amplia. Su misión es construir un puente real entre las personas con potencial y las oportunidades laborales del sector tecnológico. Por ello, han desarrollado un completo ecosistema de recursos de acceso libre para acompañar a los interesados. Este abanico incluye un podcast con entrevistas y tutoriales en YouTube, un blog con guías especializadas y mentorías personalizadas gratuitas, donde cualquier persona puede agendar una charla para evaluar su perfil y trazar una posible hoja de ruta en el mundo de los datos.

Del taller gratuito al bootcamp: un camino para la inserción laboral

Desde Jupi Digital explican que, si bien el taller del 25 de octubre es una excelente "puerta de entrada" para conocer la herramienta y el potencial del sector, su modelo de acompañamiento es más profundo. Para aquellos que, tras esta primera experiencia, deciden hacer del análisis de datos su nueva profesión, la startup ofrece un bootcamp de formación intensiva.

A diferencia del taller introductorio, se trata de un programa arancelado y de varios meses de duración, diseñado para una reconversión laboral completa. Este formato no solo profundiza en el temario técnico avanzado (incluyendo herramientas como Qlik y Power BI), sino que suma un fuerte entrenamiento en habilidades blandas y un programa de acompañamiento personalizado hasta que el egresado consigue su primer trabajo en el sector IT.

Esta distinción es clave para entender la propuesta de valor completa: mientras las actividades gratuitas buscan democratizar el conocimiento y despertar vocaciones, el bootcamp se posiciona como un acelerador de carrera para quienes buscan un compromiso total con su futuro profesional en la tecnología.

Para agendar y dar el primer paso: