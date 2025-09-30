Tensión en los mercados: el Banco Central tuvo que despejar rumores sobre el dólar

La tensión en los mercados se intensificó en la tarde de este martes, luego de que varias billeteras virtuales acusaran una prohibición a la venta de dólar oficial. Desde el Banco Central (BCRA) salieron a negar cambios normativos respecto al acceso de "personas humanas" al mercado libre de cambios (MLC).

"El BCRA aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas", indicaron en un comunicado publicado en la cuenta oficial de la red social "X".

"La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones".

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán… — BCRA (@BancoCentral_AR) September 30, 2025

Dudas y temores

Las dudas comenzaron a aparecer luego de que, ante la imposibilidad de un usuario de adquirir divisas, Ariel Sbdar, titular de la billetera Cocos, dijera: "Nos pidieron apagar".

Los temores en el mercado se alimentan de las últimas restricciones cambiarias que el BCRA restableció en las últimas semanas ante la elevada demanda de "billetes verdes". Desde que se liberó el cepo para "personas humanas" en abril, estas demandaron u$s3.584 millones por mes.

Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre. — Ariel Sbdar (@arielsbdar) September 30, 2025

Cerca de la mitad de esta demanda se hizo contra cuentas del exterior, una operatoria que reflejó un "rulo" a través del cual individuos con alto poder de fuego adquirían dólares al precio oficial, los cuales luego generaban oferta en el CCL para que empresas puedan cancelar deuda a un precio similar.

Frente a esa situación, el Gobierno primero volvió a imponer la restricción cruzada para que directivos y gerentes de empresas financieras no puedan comprar en el oficial y vender en los financieros simultáneamente. Una semana después, extendió dicha prohibición para todas las personas.