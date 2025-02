Tether apuesta fuerte: quiere invertir USD 320 millones en el control de Adecoagro y la tokenización del agro

En el mundo de los negocios, las sorpresas nunca faltan, y la última noticia que sacudió al sector agroindustrial argentino no es la excepción. Tether Investments, la empresa detrás de la stablecoin USDT, ha lanzado una oferta no solicitada y no vinculante para adquirir el 51% de Adecoagro (AGRO), una de las principales agroindustrias de América Latina, a un precio de USD 12,41 por acción. Esta propuesta, que representa una inversión de aproximadamente USD 320 millones, llega en un momento en que Tether ya posee el 19,4% de las acciones de Adecoagro, convirtiéndose en su principal accionista minoritario.

Pero, ¿qué lleva a una empresa de criptomonedas a invertir en una agroindustrial tradicional como Adecoagro? Para entenderlo, es necesario adentrarse en el contexto y las posibles motivaciones detrás de esta movida estratégica.

El contexto de Adecoagro

Adecoagro, fundada en 2002 por un grupo de empresarios liderados por Mariano Bosch, es un gigante en el sector agroindustrial del Mercosur. Con operaciones en Argentina, Brasil y Uruguay, la empresa cuenta con más de 210.000 hectáreas de tierras productivas y produce una amplia gama de productos, desde lácteos y arroz hasta azúcar, etanol y energía renovable. Marcas como Las Tres Niñas, Apóstoles y Molinos Ala son parte de su portafolio, lo que la convierte en un actor clave en la industria alimentaria regional.

A pesar de su sólida posición en el mercado, las acciones de Adecoagro no han logrado despegar desde su salida a bolsa en 2011. El mercado parece haber subvalorado consistentemente a la empresa, especialmente al no asignar un valor adecuado a sus extensas tierras en Argentina. Sin embargo, Tether parece ver algo que otros han pasado por alto.

La oferta de Tether

La propuesta de Tether, presentada el 14 de febrero de 2025, busca aumentar su participación en Adecoagro del 19,4% al 51%, lo que le otorgaría el control de la empresa. El precio ofrecido, USD 12,41 por acción, representa una prima del 26,65% sobre el precio de cierre previo a la oferta, lo que ha generado un aumento del 8% en el valor de las acciones en el premercado de Nueva York.

El directorio de Adecoagro ya ha comenzado a evaluar la propuesta, contratando asesores legales y financieros para determinar si la oferta es beneficiosa para todos los accionistas. Aunque algunos analistas especulan que el voto del directorio podría no ser positivo, la atomización del capital accionario podría dificultar la tarea de convencer a los accionistas de rechazar la transacción.

¿Qué ve Tether en Adecoagro?

La pregunta del millón es: ¿qué le encuentra una empresa de blockchain como Tether a una agroindustrial tradicional como Adecoagro? La respuesta podría estar en la tokenización de activos reales, una tendencia que está ganando fuerza en el mundo de las finanzas descentralizadas.

Tether no es ajena a esta tendencia. En septiembre de 2024, la empresa invirtió USD 100 millones en Adecoagro, adquiriendo una participación del 9,8%. Esta inversión no fue casual. Adecoagro es socia fundadora de Agrotoken, una plataforma argentina que tokeniza commodities agrícolas como soja, maíz y trigo, permitiendo a los productores convertir sus granos en activos digitales intercambiables.

"La tierra es una clase de activos crítica, escasa, que ofrece rendimientos a largo plazo y ha sido históricamente un refugio seguro durante la incertidumbre geopolítica". portavoz de Tether:

La tokenización de activos agrícolas podría ser la clave detrás de la estrategia de Tether. Al adquirir el control de Adecoagro, Tether no solo estaría invirtiendo en tierras y producción agrícola, sino también en una infraestructura que le permitiría expandir su negocio de tokenización a una escala global.

El futuro de Adecoagro y Tether

Si la oferta de Tether se concreta, podría marcar un hito en la convergencia entre el mundo tradicional de los agronegocios y la economía digital. Adecoagro, con su enfoque en la producción agrícola sostenible y su participación en Agrotoken, podría convertirse en un laboratorio para la tokenización de activos reales en América Latina.

Sin embargo, la adquisición de una participación mayoritaria por parte de Tether podría generar incertidumbre entre los accionistas minoritarios y el mercado en general. Además, el contexto político y económico en Argentina, marcado por el escándalo cripto que rodea al presidente Javier Milei y la crisis de gigantes agroindustriales como Grobo y SanCor, añade una capa adicional de complejidad.



Será este movimiento recordado como un hito en la historia de los agronegocios o como una apuesta arriesgada en un mercado volátil?