TikTok quiere videos más largos para su nuevo fondo de creadores

TikTok está probando una nueva forma para que los creadores de la plataforma cobren, y la publicación de videos más largos es un requisito.

El nuevo fondo anunciado, llamado Programa de Creatividad , está en pruebas beta en los EE. UU., Francia y Brasil y confirma informes anteriores de The Information sobre las tácticas que TikTok está empleando para impulsar el crecimiento rezagado en los EE. UU. El nuevo programa está abierto solo por invitación por ahora, pero se expandirá para incluir a todos los usuarios elegibles en el futuro, dice la compañía.

Para ser elegible para el programa, los usuarios deberán tener más de 18 años, alcanzar los puntos de referencia de seguidores y vistas de video y, lo que es más interesante, hacer "videos originales de alta calidad que duren más de un minuto". El enfoque en videos más largos puede ser una sorpresa para algunos; después de todo, fue TikTok lo que convenció a todas las demás compañías importantes de redes sociales para que se tomaran en serio los videos cortos. Pero TikTok ha señalado en más de un sentido que el contenido de formato largo, incluidas las transmisiones en vivo, será cada vez más importante para la plataforma en el futuro.

El telón de fondo de este lanzamiento es una queja clave que los creadores han tenido con la empresa: los usuarios dijeron que no estaban ganando suficiente dinero con el fondo del creador original. TikTok dice que el nuevo programa "fomentará la creatividad [de los creadores], generará un mayor potencial de ingresos y desbloqueará oportunidades más emocionantes del mundo real", pero no ofreció ninguna claridad sobre el alcance del nuevo programa o cuánto pueden esperar ganar los participantes. (o si será más que sus ganancias del Fondo de creador).

El portavoz de TikTok, Zachary Kizer, le dijo a The Verge que la compañía no podía compartir cuánto dinero se destinará al nuevo programa en este momento. Kizer especificó que los pagos no provenían del reparto de ingresos publicitarios y que los pagos se calcularán utilizando vistas calificadas y RPM, una cifra que, a su vez, puede fluctuar en función de métricas como la participación del video y la región de la audiencia.

Los creadores que formen parte del fondo original tendrán la opción de cambiar a la versión beta del Programa de creatividad, pero no podrán volver atrás. El fondo original, anunciado en 2020, tenía un fondo común de $ 1 mil millones para los participantes, que se pagaría durante tres años. Meta prometió gastar mil millones de dólares para fines de 2022 en creadores; Mientras tanto, YouTube ofrece un programa considerable de participación en los ingresos a los creadores de contenido que hacen cortos, con YouTube manteniendo el 55 por ciento y otorgando el 45 por ciento a los creadores.

El giro de TikTok hacia videos más largos ha sucedido gradualmente . Ha aumentado constantemente la duración de los videos que los usuarios pueden hacer, ha ampliado las herramientas para alojar (y monetizar) transmisiones en vivo, y la compañía se está sumergiendo en eventos de transmisión en vivo como un próximo concurso de trivia . Y las compras en vivo, en las que los espectadores compran artículos directamente de las transmisiones en vivo, podrían ser un flujo de ingresos lucrativo si TikTok puede lograr que se popularice en los EE. UU. La compañía confirmó en noviembre que estaba probando las compras dentro de la aplicación en los EE. UU. después de haber estado limitada anteriormente a otros países.