Tradicional marca de ropa masculina hace frente a la crisis con nueva sucursal y línea juvenil

Las tiendas de indumentaria llevan más de un año en estado crítico, con cierres que no cesan y que incluso alcanzan a multinacionales de la talla de Falabella, que no pudo resistir el temporal pese a incluir a muchos otros nichos. El home office y la cancelación de casi todo tipo de evento social hizo que la gente redujera drásticamente la compra de ropa, lo que se agravó con la crisis económica y la alta inflación. Pero una tradicional marca masculina vio en la crisis una oportunidad, y abrió una nueva sucursal innovando con una línea más juvenil.

Se trata de Mr. Otto, firma con más de medio siglo en Rosario, donde desde hace tiempo cuenta con locales en plena Peatonal Córdoba (entre Corrientes y Entre Ríos) y frente al ingreso por Rioja del Shopping Del Siglo. Ahora apostó con una nueva casa en España 764, pero con otro nombre, “Otto”, y otra impronta.

“Si bien con Mr. Otto habíamos empezado a tener ropa algo más informal, pensada más para gente de 30 a 40 años, la idea de Otto es crear una línea exclusiva para este sector”, señaló Sofía Hernando, encargada de Marketing de la empresa. La colección se compone de remeras, jeans chupines intermedios, chinos, joggings, zapatillas de vestir, zapatos, entre otros ítems. “Notamos que cambió la forma de vestirse, la gente busca más lo informal, pero dentro de la elegancia, sobre todo los jóvenes, que es el público al que apuntamos”, manifestó en diálogo con Ecos365.

“Buscamos ir sumando cosas más informales pero dentro de cierto estándar, con una calidad medio alta, con cortes entallados y semi entallados, pero no pegados al cuerpo. Apostamos a mantener la elegancia del cabellero rosarino”, dijo. No obstante Hernando aclaró que en Otto también se pueden encontrar trajes, sacos informales, camisas, corbatas, moños y otros artículos para asistir a alguna fiesta o graduación, más allá de que no abundaron en el último tiempo por las restricciones sanitarias.

“Recién cuando se habilitaron los casamientos con capacidad limitada empezó a moverse un poco el mercado, pero en forma limitada. Como muchos eran de día, por ahí la gente compraba un saco que le pudiera servir para el día a día y se arreglaba con una camisa y un jean que ya tenía”, graficó. A esta caída en las ventas se le sumaron las complicaciones para abastecerse de mercadería importada, que encima vio crecer exponencialmente sus costos por las constantes devaluaciones.

Si bien en Mr. Otto todavía es posible conseguir una camisa o un traje Yves Sanit Laurent, Cristian Dior o Daniel Hechter, la empresa decidió fortalecer la marca propia. “Usamos las mejores telas del país, que se trabaja en los mejores talleres y con los mejores camiseros. El producto es de primer nivel y a un pecio mucho menor que el importado”, graficó.

La idea es llevar esta impronta de tienda con mayor producción propia y menos apegada a la multimarca a Otto, pero en este caso focalizándose en la nueva generación. “El contexto nos pegó como a todos, pero tenemos espalda por la larga trayectoria en la ciudad. Escapamos a la crisis invirtiendo, porque conservamos los dos locales que teníamos, sumamos este tercer y queremos incursionar en la venta mayorista”, adelantó Hernando.