Tras el boom de turistas en Carnaval, ¿Rosario se consolida como destino turístico de fin de semana?

Rosario tuvo una enorme cantidad de visitantes durante el carnaval, que la posicionaron como uno de los destinos más elegidos para ese fin de semana largo. Si bien está claro que mucho tuvo que ver la pandemia, con las serias dificultades para realizar viajes largos, especialistas en la materia no le quitan mérito a los atractivos de la ciudad y a las intensas campañas de promoción, que finalmente creen que empiezan a dar sus frutos. Ahora bien, los hoteleros advierten que “una golondrina no hace verano” y que el sector sigue atravesando una durísima crisis de la que llevará todavía mucho más tiempo salir, por la gran cantidad de deudas contraídas para mantenerse en pie.

Rosario siempre estuvo cerca

“Es cierto que la pandemia ayudó a atraer turistas a Rosario en verano, cuando históricamente fue la temporada baja de la ciudad. La cercanía y el buen precio que consiguen los porteños influye mucho, y a ellos se suman visitantes de provincias vecinas como Córdoba y Entre Ríos, y del interior mismo de Santa Fe”, comenzó diciendo Marcelo Sulichin, consultor en hotelería y gastronomía.

Pero opinó que también hay otros motivos. “No es casualidad que hayan elegido Rosario y no otro lugar, y en esto tiene que ver el trabajo que se hizo en los últimos diez años para crear la marca de la ciudad en el país y posicionarla, sobre todo en Capital Federal, como una plaza para visitar un fin de semana largo”, indicó a Ecos365.

La gastronomía, el río, las actividades náuticas, los parques, la cultura, los espectáculos, el buen nivel de servicios, además de la comodidad y facilidad para llegar, son algunos de los factores valorados por los turistas que eligen a la ciudad para distenderse. “Rosario estuvo siempre vinculada al turismo corporativo, y de eventos, pero el turismo recreativo empieza a cobrar fuerzas y podría complementarlo, sobre todo en un contexto donde priman las vacaciones cortas, de unos pocos días”, manifestó.

La ciudad de la post pandemia

Ahora bien, ¿las visitas del fin de semana son circunstanciales mientras dure la pandemia o tienen raíces más fuertes? “El turismo en Rosario llegó para quedarse en la la post pandemia y es sustentable. Es de base corta, como puede ser un fin de semana largo, o tres cuatro días”, respondió Carlos Cristini, con experiencia en el rubro hotelero y en el directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario. Eso sí, condicionó esta posibilidad a que se mantenga el nivel y variedad de espectáculos, la calidad hotelera y la gastronómica.

“Rosario es fuerte en ferias y congresos, que posiblemente en el corto plazo no se reactiven por cuestiones sanitarias, por eso hay que explotar más el turismo de fin de semana que probablemente siga”, señaló y añadió que también el turismo sanitario representa otro fuerte debido a la gran infraestructura y personal calificado con el que se cuenta (y que además nunca se vio desbordado con la pandemia, pese a la altísima exigencia). En el afán de sumar al turista ocasional, consideró clave agregarle atractivos a la región ofreciendo, por ejemplo visitas a estancias de localidades cercanas. Para Sulichin se podría, por ejemplo, explotar mejor el aspecto histórico con el Monumento a la Bandera o el convento de San Lorenzo.

¿Qué falta para que Rosario se instale definitivamente en el mapa turístico argentino? “En lo que hay que trabajar fuerte es en lograr que Rosario pase a ser un hub para Aerolíneas Argentinas, que hoy sólo le da esa consideración a Buenos Aires y Córdoba”, propuso Cristini. “Tenemos que dejar de ser una ciudad de paso y convertirnos definitivamente en una ciudad receptiva de turistas, y para eso la condición aeroportuaria de hub es fundamental”, afirmó.

La dura realidad hotelera

“El fin de semana de Carnaval ayudó, algunas empresas volvieron a traer a sus ejecutivos a la región y a ocupar plazas hoteleras, pero todavía se está muy lejos del punto de equilibrio en el sector”, admitió Ariel Fernáldez, dirigente de la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica de Rosario (AEHGAR). “Recién el fin de semana pasado pudimos trabajar bastante bien, aunque con las limitaciones por protocolo. Pero eso no soluciona todo el enorme pasivo que acumulamos en este tiempo”, expresó.

Desde esa entidad vienen pidiendo una amplia moratoria para el sector en materia impositiva y una condonación de deudas provinciales y municipales. “La situación que vivimos es dramática y no se soluciona con cuatro días con ocupación”, lamentó y enumeró las medidas que se tomaron para paliar el temporal: “Seguimos con tarifas muy atrasadas porque no hay margen para subir, se dejaron de pagar muchos impuestos, se han sacado servicios para abaratar costos y en algunos casos se desarmó la plantilla de personal temporario (prevista para los picos de demanda)porque no se la puede sostener”, puntualizó.

“La hotelería deberá reconvertirse, achicar costos, repensar menús en aquellos que tienen restaurantes e ir hacia un esquema más sustentable”, planteó Sulichin sobre el futuro del sector. “Hay que buscar el formato que te permita sostener costos sin terminar descalzado, porque si te quedás como estás, puede que no logres sostenerte, pero si te achicás mucho tal vez resignás rentabilidad”, sugirió Cristini.

“Uno no construye un hotel mirando el corto plazo sino el mediano y largo plazo, y el futuro de Argentina y Santa Fe en materia de turismo es muy promisorio”, auguró por su parte Alberto Albamonte, titular del Grupo Hotelero Albamonte, que este año inaugurará el Howard Johnson en Alvear y ya proyecta un Days Inn en Puerto General San Martín. “El país es fascinante, con muchas alternativas turísticas, grandes paisajes y excelente precio para europeos y norteamericanos. Por eso creemos que cuando pase la pandemia, habrá un enorme interés extranjero para visitar Argentina”, dijo. Y consideró que Rosario y la región no deberían perder el tren.