Tras el lunes "negro", ¿qué acciones y bonos quedan en la mira para invertir?

El resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires no solo fue un duro golpe para el Gobierno, sino que también los inversores se vieron afectados, con bajas que llegaron a superar el 20% en dólares,como fue el caso de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, y desplomes en los bonos en moneda estadounidense, que sufrieron derrumbes de hasta 9%.

Incluso, el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval, descendió cerca de 13% este lunes, una jornada en que el precio del dólar minorista avanzó más de 3%, para ubicarse en $1.425, una nueva referencia histórica en la plaza oficial.

En este marco incierto desde lo político y económico, los analistas reconfiguran las carteras hacia papeles más defensivos, compuestos por Lecaps y obligaciones negociables (ON).

Frente a este escenario, algunos consideran que las estrategias más prudentes para atravesar la coyuntura combinan rendimiento en pesos con cobertura legal y crediticia sólida. En particular, las LECAPs cortas, a unos 30 días, ofrecen tasas superiores al 75% TNA.

Por otro lado, agregan a las Obligaciones Negociables (ON) ley extranjera emitidas por empresas de primera línea, como Pampa Energía, Vista y Telecom, ya que "ganan protagonismo" como refugio de capital en dólares.

"Estos instrumentos permiten evitar el riesgo soberano, mantener exposición dolarizada y cobrar rendimientos atractivos con alta probabilidad de repago".

Por otra parte también se recomiendan activos del exterior como protección, como algunos Cedears. Y entre los activos argentinos, sugiere buscar protección ante el tipo de cambio.

En ese sentido, aconsejan buscar protección contra el tipo de cambio, con activos que no estén muy vinculados al riesgo país, porque probablemente tenga una mala performance. Esto es, obligaciones negociables (ON) en dólares, de buena calidad crediticia, donde muchas tienen alrededor de 8% de rendimiento en dólares.

En caso de tener un perfil muy agresivo como inversor, luego del desplome de los precios del lunes, algunos incluso se animar a sugerir que se aproveche esta situación para comprar acciones y bonos más baratos.

En concreto, entre las ON, se recomienda Aeropuertos Argentina 2000 (ARC1D) con un TIR de 7,5%, Banco Macro (BACGD), con una TIR de 8,1%, y Edenor (DNC3D), con una TIR de 10%. Suma a MSU Energía (RUCAD), con una TIR de 10,7%.

Respecto a los CEDEARs, sugieren al ETF de Mercados Emergentes (EEM): son acciones de unos 40 países y tiene foco en el sudeste asiático. Por último, no se descarta a las brasileras Nubank (UN) y Banco Bradesco (BBD).