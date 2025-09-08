Tras el sacudón electoral bonaerense, el dólar subió 6%, ADRs argentinos cayeron 23% y bonos hasta 10%

Los mercados argentinos despertaron este lunes en medio de una catástrofe financiera que parecía escrita para un thriller: el dólar mayorista escaló a $1.450, una suba de casi 5,8 % respecto al cierre del viernes, mientras que en el circuito minorista alcanzó hasta $1.460 en bancos privados y $1.444 en plataformas digitales.

La apertura en Wall Street fue brutal: los ADR argentinos se desplomaron en picada —Grupo Galicia bajó 23,6 %, Banco Macro 17,6 %, Banco Supervielle 16,8 % y BBVA Argentina casi 16 %—, en una jornada que arrojó caídas de dos dígitos también en los sectores energético (como YPF, Vista Energy y Edenor) y en construcción y agroindustria.

Las reacciones locales no fueron menos dramáticas: el S&P Merval retrocedió un 12,8 % en pesos y reflejó el pánico en el mercado interno. En paralelo, los bonos soberanos Globales se vieron arrastrados por el vendaval: el Global 2035 cayó un 10,3 %, el Global 2046 un 9,5 %, y otros títulos como el 2029, 2030 y 2038 mostraron retrocesos que superaron el 8 %.

Todo esto responde directamente al cimbronazo político generado por la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, un golpe que desató una ola de desconfianza: el mercado reaccionó con ajuste cambiario, ventas masivas de activos argentinos y una estampida de capitales. La situación pone de relieve la fragilidad de los cimientos económicos locales frente a shocks políticos repentinos e intensifica la presión sobre el Gobierno para restaurar alguna normalidad.

Frente a este escenario, todos los ojos están puestos en la estrategia del Ministerio de Hacienda, la orientación que adopte el Banco Central y si finalmente se declarará un plan para contener la inflación y reconstruir la confianza. Después de todo, septiembre acaba de comenzar en medio de lo que podría ser el mercado más convulsionado del año.