Tras la crisis, el fundador de FTX aseguró: "nos confiamos demasiado y nos descuidamos"

El fundador de la plataforma hundida de criptodivisas FTX, Sam Bankman-Fried, señalado como responsable del reciente desplome de las criptomonedas, ha estado activo en Twitter publicando su versión de lo que pasó, en una crisis que todavía está en marcha y que aguarda un proceso judicial para el empresario.

El joven supo posicionarse como uno de los millonarios más importantes en el mundo cripto hasta la semana pasada cuando anunció que su empresa de intercambio de criptomonedas entró en bancarrota, lo que le hizo perder un patrimonio valuado en 32 mil millones de dólares, y por lo que ahora busca nuevos patrocinadores para volver al ruedo con su negocio.

1) Hi all:



Today, I filed FTX, FTX US, and Alameda for voluntary Chapter 11 proceedings in the US.