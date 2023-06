Twitter ahora te permite buscar nuevas listas para seguir

Twitter está implementando una función útil que puede ayudarlo a descubrir nuevas listas para seguir. Desde la pestaña Listas en el sitio de escritorio de Twitter, ahora puede escribir un término en la barra de búsqueda recién agregada y desplazarse por un montón de listas relacionadas.

La función debería facilitar mucho la búsqueda de nuevas listas, ya que anteriormente solo podía crear sus propias listas o ver las listas que otras personas siguen desde sus perfiles. Si bien Twitter también proporciona listas recomendadas, esto no le da ningún control sobre los tipos de listas que está viendo.

Puede encontrar la nueva barra de búsqueda en la parte superior de la pestaña Listas en el sitio de escritorio de Twitter. Cuando lo probé por mí mismo, me resultó fácil navegar a través de varios tipos de listas en diferentes categorías, como "noticias tecnológicas" o "Nintendo", y cada resultado de búsqueda muestra cuántos miembros y seguidores tiene la lista. Sin embargo, la función aún no está disponible en la aplicación móvil de Twitter y no está claro cuándo Twitter podría implementarla.