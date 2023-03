Twitter cambia sus políticas para permitir anuncios sobre el cannabis

Anteriormente, la compañía permitía anuncios temáticos de CBD dirigidos a algunos usuarios de EE. UU. El cambio de política significa que Twitter, donde las principales empresas publicitarias han advertido a los clientes que no compren anuncios tras la adquisición de Elon Musk, permitirá más anuncios de cannabis que otras plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

En las plataformas propiedad de Meta, los anunciantes pueden promocionar productos de cáñamo con restricciones en cuanto a la orientación geográfica y el contenido, pero los productos de THC y CBD no están permitidos. TikTok también tiene reglas estrictas sobre las drogas, incluso se niega a permitir anuncios de servicio público del estado de Nueva York después de que se legalizó el cannabis para adultos.

“En el futuro, Twitter permitirá a los anunciantes promover la preferencia de marca y el contenido informativo relacionado con el cannabis para CBD, THC y productos y servicios relacionados con el cannabis”, dijo la compañía en el blog.

Los anunciantes de cannabis en Twitter aún deberán seguir ciertas pautas para promocionar sus productos. Los anunciantes deben contar con la aprobación previa de Twitter y solo pueden dirigirse a usuarios en ubicaciones en las que tienen licencia para promocionar productos y servicios de cannabis. Los anuncios tampoco pueden promocionar ni ofrecer la venta de cannabis, con algunas excepciones para algunos productos tópicos de CBD.

Los anunciantes no podrán dirigirse a usuarios menores de 21 años y no podrán dirigirse ni atraer a menores. Twitter también dice que los anuncios no pueden representar el consumo de cannabis ni hacer declaraciones de eficacia y salud.

Pero Twitter ve claramente los pagos potenciales de los anuncios de cannabis en la plataforma, y dice que los datos internos mostraron que los tweets sobre el cannabis eclipsaron temas como mascotas y cocina e industrias como el café y el alcohol.