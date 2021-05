Un cambio operativo en Matba-Rofex que le gusta a CNV pero no convence a corredores de granos

El mercado de futuros Matba-Rofex analiza un cambio en el horario de fijación de los precios de ajuste de las operaciones granarias a término, que no pocas veces la propia Comisión Nacional de Valores (CNV) deslizó que vería con buenos ojos, pero que no convence del todo a algunos los corredores de granos por temor de que se puedan filtrar operaciones especulativas que alteren artificialmente el valor de ajuste.

Las conversaciones siguen y habrá una reunión la semana próxima en la que se buscará definir una postura ya que así como el Matba-Rofex se mostró predispuesto a no aplicar el cambio si no está bien visto por los operadores, también puede ocurrir que finalmente los corredores que no están ahora del todo convencidos de la conveniencia desistan de su postura por el peso de los argumentos que ofrece la entidad para asegurar que no hay mucho margen para que ocurra lo que temen que podría llegar a pasar.

¿Cómo es la historia? Cuando el Matba operaba sin estar fusionado con Rofex tenía una rueda presencial en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en la que se concentraban el grueso de las operaciones y que coincidía con el horario del mercado de Chicago, que es la plaza de referencia mundial. Y si bien luego quedaba operando una rueda electrónica no había allí gran liquidez y por eso los precios de ajuste del día se hacían sobre lo ocurrido en el horario central (que eran los precios de apertura del día siguiente) por más que en esa suerte de mercado "vespertino/residual" los granos hubiesen subido o bajado más al cierre.

Con la fusión con Rofex y la operatoria continúa electrónica, se mantuvo la política de que los precios de ajuste de los granos se fijen sobre las operaciones que se realizaron mientas Chicago está abierto. Por ejemplo, en la actualidad Chicago cierra a las 16:15 hora argentina, mientas que el Matba-Rofex sigue abierto hasta las 17.

La CNV siempre dijo sentirse más a gusto con que los precios de ajuste sean los de final/cierre de la rueda. Y luego la gerencia del Matba-Rofex detectó que a diferencia del pasado, el volumen operado fuera del horario en que Chicago está cotizando creación mucho. En líneas, generales el 40% de las operaciones se hacen esa franja que va de 16.15 a 17. Y si bien rige el secreto profesional, desde Matba-Rofex aseguran que prácticamente todos los grandes compradores del mercado de granos operan en ese horario.

Con todos esos datos en la mano, el directorio del MAtba-Rofex puso sobre la mesa realizar el cambio y, para gusto de CNV, propuso que los precios de ajuste sean los de cierre final de la rueda.

Pero hubo corredores de cereales de Buenos Aires a los que el cambio no les cerró. ¿Qué temen? Que en ese lapso de tiempo entre el cierre de un mercado y el otro, cuando la liquidez el es menor y la mayoría de los corredores se retiraron (o al menos eso se creía) aparezcan operaciones que busquen artificialmente (y sin necesidad de mucho volumen) alterar (para abajo o para arriba) el precio de ajuste final de los granos en la rueda diaria.

Esa postura vino básicamente de corredores de Buenos Aires. Si bien los números que puso sobre la mesa Matba-Rofex del fuerte volumen operado hicieron que más de un agente cambie de postura, la resolución está abierta y en la entidad aseguran que tomarán la medida con consenso de sus agentes porque lo que se busca es facilitarle la realización de los negocios.

A puro récord

Y es que el ánimo en Matba-Rofex es muy bueno. Rofex alcanzó en abril un récord de contratos agropecuarios en todas sus variantes. El volumen negociado fue de 6,8 millones de toneladas durante el último mes, acumulando 22 millones de toneladas en lo que va del año. Por su parte, las posiciones abiertas se ubicaron en un promedio de 7 millones de toneladas, mientras que el volumen diario también alcanzó su pico, llegando a las 524.000 toneladas en las últimas ruedas de abril.

Respecto de la soja, la posición abierta supera los 4 millones de toneladas, convirtiéndose en la segunda más grande a nivel mundial, por detrás de la plaza de Chicago, duplicando a la del mercado chino de Dalian. En Maíz, Matba Rofex comparte el tercer puesto global, acercándose a los volúmenes de Euronext, y por detrás del Chicago Mercantil Exchange y Dalian.

"Este volumen de operaciones se produce porque los actores del mercado realizan ventas a futuro para aprovechar los excelentes precios de la oleaginosa", informaron desde el mercado a término unificado.

Nuevos actores

Potenciar el crecimiento del mercado requiere de la incorporación de nuevos talentos. En ese sentido, Matba Rofex lleva adelante la 7ma. edición del Programa Nuevos Operadores (NOR), cuyo objetivo principal es la formación de personas con potencial para desarrollarse como operadores en el Mercado de Capitales. Para esta nueva edición, está previsto seleccionar hasta 70 participantes que podrán negociar productos financieros o agropecuarios. Adicionalmente, para ciertas localidades del interior del país, quienes resulten seleccionados para el segmento agro, cuentan con la posibilidad de recibir el mentoreo de acopios o cooperativas. Desde su lanzamiento en 2015 el Programa ha tenido más de 3.500 postulantes, de los cuales fueron seleccionados 246 para actuar como NOR, cuyas cuentas fueron abiertas en 45 ALyCs y ANs.

Reunión con corredores y CNV

Con el fin de presentar las diferentes opciones y alternativas disponibles en el mercado, Matba Rofex se reunió con los cinco centros de corredores del país. Durante el encuentro, del que participó el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, se puso especial énfasis en las nuevas herramientas de operatoria, como las Operaciones a Fijar Garantizadas puestas a disposición en noviembre de 2020.

Las Operaciones a Fijar Garantizadas permiten realizar transacciones de compra-venta, con un proceso garantizado por Matba Rofex. Vale destacar que la fijación de los precios se realiza mediante operaciones de futuros, lo cual asegura un alto nivel de transparencia en la formación de las cotizaciones. Hasta la fecha se registraron cerca de 80.000 toneladas. Se trata de un instrumento flexible, hecho a medida de las necesidades de los participantes, pero que también permitirá a los actores del sector financiero colocar fondos en un valor negociable que replicará la evolución de los precios de los commodities.