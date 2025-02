Un gigante bancario de Wall Street anticipa cuándo Argentina podría eliminar el cepo

Un reciente informe de Bank of America (BofA) titulado "Weeks that feel like years" analiza el panorama económico de América Latina, con especial atención en Argentina. El documento destaca la incertidumbre generada por decisiones de política económica en Estados Unidos y su impacto en los mercados emergentes.

En relación con Argentina, BofA mantiene una recomendación de "Overweight" (sobreponderar) en bonos soberanos en dólares, basada en la expectativa de que el país alcanzará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2025. Este acuerdo incluiría un desembolso inicial significativo y la refinanciación de la mayor parte del servicio de deuda con el FMI hasta 2028.

El informe anticipa que, tras las elecciones, se eliminarán rápidamente los controles de capital, con una unificación cambiaria prevista para diciembre de 2025. A partir de entonces, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adoptaría un régimen de flotación administrada. Se proyecta que el dólar oficial alcanzará los $1.070 en el primer trimestre de 2025, $1.170 en el segundo, $1.250 en el tercero y cerrará el año en $1.400 tras la eliminación del cepo. Esto representaría una devaluación del peso de aproximadamente el 25% en doce meses.

Además, el informe señala que la brecha cambiaria se ha reducido al 10-15% desde el 54% registrado el año anterior. Aunque las reservas netas internacionales del BCRA continúan en niveles bajos, con un saldo negativo de 6.000 millones de dólares, las perspectivas de inversión extranjera directa y el crecimiento de las exportaciones energéticas brindan cierto respaldo.

En cuanto a la inflación, el reporte subraya una desaceleración más rápida de lo previsto, cayendo al 2,2% mensual en enero, tras haber alcanzado un 25% en diciembre de 2023. Esta reducción estaría impulsada por un ajuste fiscal significativo y una menor tasa de depreciación del peso.

Estas proyecciones ofrecen una perspectiva sobre los posibles escenarios económicos que Argentina podría enfrentar en el corto y mediano plazo, en función de las políticas implementadas y los acuerdos internacionales que se concreten.