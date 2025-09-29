Un gigante chino desembarca en Argentina con sus cargadores para autos eléctricos

La automotriz china BYD (Build Your Dreams) oficializó su llegada a la Argentina con la primera preventa de vehículos eléctricos y una experiencia de test drive exclusiva. Este desembarco se produce en un contexto favorable, impulsado por la reducción de aranceles y nuevas flexibilizaciones normativas, que proyectan un fuerte crecimiento del mercado eléctrico para 2025 y 2026.

En paralelo, BYD firmó un acuerdo con Chargebox, empresa argentina especializada en infraestructura de carga para autos eléctricos. El objetivo es ofrecer puntos de carga confiables y accesibles desde el inicio, fortaleciendo el ecosistema necesario para consolidar la electromovilidad en el país.

Ambas compañías destacaron que esta colaboración permitirá que cada vehículo BYD comercializado cuente con soluciones de carga garantizadas, acompañando la transición hacia una movilidad más limpia y sostenible.

Los modelos disponibles

La oferta inicial de BYD incluye tres propuestas para diferentes segmentos del mercado:

* BYD Dolphin Mini: hatchback 100% eléctrico, ágil y funcional, con diseño deportivo, amplio espacio interior y conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

* BYD Yuan Pro: SUV eléctrico con 1.210 litros de baúl, pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas y asistente de voz Hi BYD.

* BYD Song Pro DM-i: SUV híbrido enchufable con más de 1.000 km de autonomía combinada, capacidad para cinco pasajeros y una pantalla adaptable en formato horizontal, vertical o dividido.