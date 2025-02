Una apuesta que promete revolucionar el mercado: nace el dólar cripto más poderoso

Tether, la empresa detrás del dólar cripto USDT, acaba de lanzar una apuesta que promete revolucionar el mercado de las monedas estables o stablecoins que cotizan a la par del billete estadounidense.

Durante la conferencia Plan B realizada en El Salvador, nueva sede de la compañía tras el raid regulatorio de Europa y EEUU, Tether y Lightning Labs revelaron su asociación para llevar la stablecoin USDT a la Lightning Network.

Esta integración permitirá a los usuarios de Bitcoin realizar transacciones con USDT de manera más eficiente, abriendo un abanico de posibilidades para pagos, remesas y otras aplicaciones financieras.

Beneficios para usuarios y comerciantes

La integración comunicada, que rápidamente provocó repercusiones a nivel mundial, ofrece numerosos beneficios tanto para usuarios como para comercios, por ejemplo:

* Transacciones más rápidas y económicas: Lightning Network permite operaciones casi instantáneas y con tarifas muy bajas, lo que facilita el uso de USDT para pagos cotidianos y micropagos

* Mayor accesibilidad: millones de personas en todo el mundo podrán acceder a este dólar cripto a través de la red Bitcoin, lo que promueve la inclusión financiera y facilita el envío de remesas a nivel global

* Facilidad de uso para comercios: los que ya aceptan Bitcoin a través de Lightning podrán añadir USDT como opción de pago utilizando la misma infraestructura, lo que simplifica la gestión de cobros y amplía las opciones para sus clientes

Qué es USDT

Tether (USDT) es una stablecoin; un tipo de criptomoneda que trabaja activamente para mantener su valor estable a través de mecanismos de mercado.

La utilizan los inversores que quieren protegerse de la volatilidad inherente a sus inversiones en criptomonedas, pero manteniendo su valor dentro del mercado de criptomonedas, listo para ser utilizado sin problemas.

Tether es una stablecoin con garantía fiduciaria; un tipo de stablecoin que está respaldada por una moneda fiduciaria como el USD, el CAD, el AUD o incluso el Yen (JPY). Tether se creó para salvar las distancias entre las monedas fiduciarias y los activos de la blockchain, ofreciendo al mismo tiempo transparencia, estabilidad y bajas comisiones a los usuarios de USDT.

Tether está vinculado al dólar estadounidense en una proporción de 1:1. No hay ninguna garantía por parte de Tether Ltd. para cualquier derecho de redención o intercambio de Tether a USD. USDT no se puede cambiar directamente por USD a través de la empresa Tether.