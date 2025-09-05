Una propuesta innovadora para que empresas y productores puedan trabajar con certezas

Banco Santa Fe presentó su nueva línea de Seguros Corporativos para Empresas y el Agro, una propuesta diseñada para brindar soluciones ágiles, confiables y adaptadas a las necesidades reales del entramado productivo local.

Con esta iniciativa, el banco pone a disposición de empresas y productores agropecuarios una amplia oferta de coberturas clave, entre las que se destacan:

* Seguros agropecuarios: contra granizo, maquinaria, entre otros

* Seguros de riesgos del trabajo (ART)

* Seguros técnicos y de caución

* Seguros para flotas de vehículos

La propuesta cuenta con el respaldo de aseguradoras líderes del mercado, combinando solidez, experiencia y la atención personalizada que distingue a la entidad financiera en cada uno de sus servicios.

Los interesados pueden acercarse al Centro de Negocios o contactar al Oficial de Negocios para conocer las coberturas y recibir asesoramiento personalizado o también ingresando en el sitio oficial de la entidad financiera.