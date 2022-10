Unilever analiza inversiones para su planta santafesina de Villa G. Gálvez

Laura Barnator, la CEO de la multinacional Unilever dialogó con Ecos365 en el marco del Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata y finaliza este viernes. La representante comentó su visión sobre el encuentro y se refirió a los planes que tiene la compañía en relación a las inversiones proyectadas para el 2023 incluyendo a la planta de Villa G. Gálvez en la agenda. Además destacó los esfuerzos que están llevando a cabo para transformar su producción y no poner más plástico en el medioambiente

-Parece un cambio respecto de otros foros que venían siendo muy críticos. Los empresarios van por el lado de las propuestas.

-Es la primera vez que participo y cuando me sumé a participar era porque justamente la visión tenía que ver con qué aportamos. Estamos muy acostumbrados a quedarnos del lado del diagnóstico y de las críticas. Cuando estuvimos conversando, siempre tiene que ver con que somos protagonistas en tratar de hacer un país mejor entre todos. Cada uno tiene su responsabilidad y eso es lo que me convocó para poder hacerlo. Todo el trabajo que estuvimos contando, que es un montón de esfuerzo, que es adicional a todo lo que nosotros hacemos en el día a día que no es fácil, fue de escuchar, de aprender, de conocer, de poner nuestros puntos de vista y llegar a un documento que creo que es súper serio e interesante como para poder empezar a discutir cosas concretas para cambiar.

-Una de las cosas que más resaltaste en la presentación fue la marca país. Ayer hablaban que somos los primeros que hablamos mal cuando estamos afuera. ¿Creés que eso no está dañando más de la cuenta?

-No sé si dañando más de la cuenta. Si todo nos fuera bien y eso pasara las cosas seguirían bien. Creo que no ayuda. Manejo una multinacional y trato de mostrar también los lados positivos que tiene el país y por eso Unilever está hace 96 años, no solo por mí, por supuesto. Sigue invirtiendo y exportamos. Hay posibilidades, hay oportunidades y como marca país debemos definir qué queremos generar como valor agregado. Somos líderes en un montón de cosas que el mundo empieza a pedir de temas de sustentabilidad, de agricultura regenerativa, de biotecnología, podríamos definir claramente eso y ver un camino de crecimiento.

-Hablando de inversiones ¿En Villa G. Gálvez están pensando nuevas inversiones?

-Cuando vos tenés inversiones establecidas todos los años invertís. Igualmente este año estuvimos haciendo fuertes inversiones en capacidad. De lo que vendemos en Argentina el 95% es producción local y también exportamos a más de 30 países. Somos uno de los principales exportadores en consumo masivo y eso todo el tiempo nos demanda en nuevas tecnologías, en eficiencias de las líneas, en sustentabilidad. Nosotros tenemos a nivel global un lineamiento muy fuerte tanto en alimentación como en producción de productos, en cambiar las matrices productivas. Lanzamos no hace mucho un producto diluible, porque tener concentración de productos está bueno. Cambiar de materiales fósiles a que sean materiales regenerativos. Hace poco hicimos el lanzamiento de todos los packaging usando plástico reciclado en el segmento de Cif y somos los primeros. Invertimos un montón de tiempo y recursos de nuestra gente de investigación y desarrollo para de alguna manera transformar esa basura en algo y no poner plástico en el medioambiente. Un dato que me parece súper palpable, el año pasado con la cantidad de plástico que tomamos del medioambiente para nuestros productos dejamos de poner en el medioambiente 30 Obeliscos de la Ciudad de Buenos Aires. Es muchísimo. Es una responsabilidad también como empresa multinacional también liderar esa agenda para que otras industrias se sumen y hacer de este mundo un poco mejor.

-¿Lo que es shampoo sólido se van a meter?

-Esas son cosas que todo el tiempo se investigan a nivel global y a nivel local. No todas las tendencias son tendencias que quedan, pero sí lanzamos hace muy poquito en la línea Dove, un producto que es sin parabenos, sin sulfatos, totalmente natural que va muy en línea con las nuevas necesidades de un segmento.

-Para el 2023 ¿Qué se puede esperar para la planta de Villa Gdor. Gálvez?

-Estamos con algunos proyectos que todavía necesitan aprobación, de cambios de inversión en la matriz energética. Estamos buscando mercados para realmente tener mucho más volúmenes en nuestras plantas, generar más trabajo argentino y ser más eficiente.

-¿También para compensar con lo que tiene que ver con la balanza?

-Nosotros tenemos balanza positiva porque exportamos más que importamos. Igualmente siempre está bueno poder exportar porque una de las variables de la industria es tener la capacidad máxima de producción que te da mucha eficiencia. A parte, salir de los vaivenes que tiene cualquier país del mundo de años de consumo y años con un poco menos de consumo. En la medida que tenemos un mercado más exportador podés compensar esos volúmenes.