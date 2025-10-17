Vassalli reactivó su planta: ¿qué incluyó el acuerdo para los trabajadores?

La emblemática fábrica de cosechadoras Vassalli, ubicada en Firmat, Santa Fe, reactivó su planta luego de un conflicto que mantenía la producción paralizada por falta de pago de salarios. En esa reactivación, recibió la visita de autoridades de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), lo cual proyecta un respaldo institucional al nuevo capítulo de la empresa.

Origen del conflicto y acuerdo

La planta había detenido sus actividades el 7 de septiembre por el atraso de salarios que acumulaba varios meses. El conflicto escaló con la imposibilidad de presentar un plan de pagos concreto por parte de los nuevos dueños, la familia Marsó, quienes adquirieron la firma en enero de 2024.

Tras múltiples negociaciones y una audiencia en Rosario, se alcanzó un acuerdo que incluyó:

* Un primer desembolso de 500.000 pesos antes del reinicio de actividades.

* La deuda restante de sueldos impagos se pagará en seis cuotas mensuales consecutivas.

* Un esquema de media jornada durante al menos seis meses como etapa inicial, con posibilidad de ampliarse si las condiciones lo permiten.

* La designación de un veedor provincial para supervisar tanto la producción como los pagos y cumplimiento del convenio.

El lunes de la reactivación, los trabajadores ingresaron en horario reducido, y se esperaba ajustar turnos y horarios según las demandas de producción.

Visita de CAFMA y gesto institucional

En el día de ayer, autoridades de CAFMA visitaron la planta fabril, acompañando el reinicio de tareas y funcionando como símbolo de respaldo del sector de la maquinaria agrícola nacional. Según publicaciones oficiales, el presidente de CAFMA estuvo presente junto al Ministro de Trabajo provincial.

Esta presencia cobra especial relevancia en un contexto donde muchas fábricas de maquinaria enfrentan cierres, competencia extranjera e insuficiencia de crédito para relanzar la producción.

Desafíos y factores críticos

A pesar del acuerdo, persisten múltiples retos para que esta reactivación tenga continuidad:

* Insumos y materiales: los trabajadores ya advirtieron que hay cosechadoras vendidas que no pueden fabricarse por falta de componentes.

* Cumplimiento de plazos: aunque el pago inicial ya se realizó, el calendario de cuotas será exigido y vigilado por el veedor nombrado.

* Sostenibilidad comercial: para garantizar el flujo de caja que sostenga pagos y producción se requerirá desplegar ventas concretas y recuperar mercados.

* Confianza social y gremial: tras meses de incertidumbre y movilizaciones, la nueva etapa dependerá de que empresa, sindicato y Estado mantengan un diálogo fluido y transparente.