Viajar en cuotas: detalles de las nuevas promociones que lanzó Aerolíneas Argentinas

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), Aerolíneas Argentinas presentó una nueva promoción de cuotas sin interés para vuelos domésticos. La acción estará vigente hasta el próximo domingo (5 de octubre) y se complementa con los acuerdos ya existentes con más de 20 bancos, que continúan ofreciendo planes de financiación hasta el 31 de octubre.

El lunes por la tarde, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, encabezó la presentación oficial de la temporada de verano, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo del turismo nacional, la conectividad entre provincias, y su fuerte presencia en los mercados preferidos por los argentinos.

“La FIT representa una gran oportunidad para afianzar la posición de Aerolíneas Argentinas como compañía líder del mercado argentino y de la región, exhibiendo toda nuestra red de destinos y mostrando el gran despliegue que tenemos desarrollado para este verano” afirmó Lombardo.

Promoción hasta el domingo

_ BBVA: 3 y 6 cuotas

_ Galicia: 3 y 6 cuotas

_ Macro: 3 y 6 cuotas (Visa y Mastercard, Amex ya estaba)

_ Santander: 3 y 6 cuotas

Financiación válida por todo octubre

_ 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés: YOY, BanCo (Banco de Corrientes)

_ 6 cuotas: Naranja X

_ 3 y 6 cuotas sin interés: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta)

_ 3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes).