Wall Street: las acciones argentinas suben tras el REPO y cede el Riesgo País

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York mostraron un desempeño positivo este miércoles, con subas de hasta 3,4% en algunas compañías, en una jornada marcada por señales de mayor estabilidad financiera tras un reciente acuerdo de financiamiento internacional.

Alzas en la Bolsa de Nueva York

Los títulos de empresas locales negociados como ADR (American Depositary Receipts) subieron durante la rueda de este 7 de enero, con BBVA liderando las ganancias junto a Loma Negra y Grupo Galicia, entre otros. Las subas reflejan un mejor ánimo inversor en los mercados externos después de un anuncio clave por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Acuerdo de financiamiento que influye en la rueda

El BCRA acordó un préstamo (“repo”) por USD 3000 millones con bancos internacionales de primera línea, con el objetivo de asegurar los dólares necesarios para hacer frente a vencimientos de deuda por unos USD 4200 millones que el Tesoro nacional debe afrontar en los próximos días. Este tipo de operaciones monetarias consiste en la venta de títulos con compromiso de recompra en una fecha futura y representa una herramienta para reforzar la liquidez del país y colaborar con la gestión de pasivos financieros.

Mercado cambiario y el dólar

En paralelo, el dólar oficial se vendió a alrededor de $1490 en los bancos, mientras que las variantes financieras mostraron leves alzas:

* MEP (dólar Bolsa): aproximadamente $1496,80

* Contado con liquidación (CCL): cerca de $1541,86

* Estas cotizaciones dan cuenta de una relativa estabilidad en un contexto que venía con fuerte volatilidad en meses previos.

Riesgo País retrocede

El indicador que mide el diferencial de tasas que exigen los inversores por la deuda argentina, conocido como Riesgo País, registró una caída de aproximadamente 11 unidades hasta 554 puntos básicos, lo que sugiere una percepción de menor riesgo financiero momentáneo entre los operadores internacionales.