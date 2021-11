WhatsApp Foaud: ¿cómo funciona la aplicación paralela y qué peligros tiene?

Entre los usuarios de la aplicación de WhatsApp comenzó a cobrar relevancia una suerte de mensajería instantánea paralela que incluye varios cambios en la app. A través de la descarga de un APK los usuarios pueden acceder a Fouad, un aplicativo que corre sobre WhatsApp y agrega nuevas funciones.

Fouad WhatsApp V9.05 es una app no oficial que está disponible para smartphones con sistema operativo Android. En principio, puede modificar la aplicación original con interesantes funciones: ocultar la fecha y nombre, también personalizar el color del ícono y la plataforma.

Incluso permite cambiar la apariencia del Widget y hasta transferir una copia de seguridad sin problemas a servicios en la nube como Dropbox o Google Drive con solo registrar usuario y contraseña.

Como se trata de una app que no está listada en el catálogo de la tienda de Google Play , el usuario deberá descargar Fouad WhatsApp V9.05 desde el sitio web de la aplicación.

Desde el principio, WhatsApp aseguró que aquellas personas que usen la APK no oficial podrían ser sancionadas de forma indefinida, ya sea con bloqueos del usuario o del número de teléfono que se use para descargar WhatsApp Plus.

"Las aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", anunció WhatsApp a principios de este 2021 en un comunicado oficial.

Si la cuenta está suspendida, llegará el siguiente mensaje cuando se quiera a acceder a WhatsApp: "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda".