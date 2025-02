"Yo no hice nada malo": el descargo de Javier Milei en medio del escándalo por $Libra

El presidente Javier Milei habló por primera vez luego del escándalo que generó la promoción que realizó de la criptomoneda $LIBRA, que perdió estrepitosamente su valor en tiempo récord y perjudicó a inversores. "Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo, pero reconoció: "Me comí un cachetazo".

“Yo no tengo nada que ocultar, no dije nada malo”, enfatizó al inicio de su explicación. Sobre las personas afectadas por el desplome de la cripto aseguró que "es falso que sean 44.000 personas. En el peor de los casos son 5.000 personas. Las chances de que haya argentinos es remota. Son personas hiper especializadas en este tipo de eventos", sostuvo.

En esa línea aseguró que "todos los que entraron, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Sabían muy bien lo que era el riesgo. No es que no saben de qué se trataba". El riesgo, según dijo, es "como el que juega a la ruleta rusa y le sale la bala" y recalcó que se trata de "un problema entre privados, el Estado no juega ningún rol".

Al hacer un repaso del caso, el mandatario dijo que lo que hizo fue "darle difusión" a una herramienta para fondear proyectos de emprendedores digitales. "Una vez que publico el tuit empiezan a aparecer personajes que decían que me habían hackeado la cuenta. Yo no hice nada malo. Difundí una herramienta para financiar emprendedores. En ese contexto, alguien dice que me hackearon la cuenta y, como era mentira, ¿Qué hice? Fijé el tuit para demostrar que fui yo. Ante eso, y por los comentarios negativos que aparecieron, lo que hice fue quitar el tuit".

Sobre su relación con Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA, dijo que lo conoció en un evento de tecnología. "Allí conocí a un montón de personas y me acercó la propuesta de armar una estructura para que financie a emprendedores, que por una cuestión de informalidad o que no existe el mercado de capitales, no tienen acceso al crédito. Nosotros estamos muy comprometidos en impulsar ese tipo de proyectos. La herramienta me pareció interesante", reconoció.

"¿Si Davis es un estafador? Quien va a definir esto va a ser la Justicia. Yo no soy un experto. Mi especialización es crecimiento económico, con o sin dinero", señaló el jefe de Estado. Luego remarcó que hizo un pedido a la Oficina Anticorrupción para que investigue si incurrió en un delito.

Luego negó haber cometido "ningún error" sino que, según dijo, obró "de buena fe".

"Creo que tengo algo que aprender. Yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei, el de siempre. Yo creí que tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. A partir de ahora tendré que levantar murallas y poner filtros".

Respecto a qué ocurrirá con el caso, no dudó en afirmar que "va a caer" y va a quedar "todo en la verdad y evidencia". "Te vas a dar cuenta de lo rastrero y miserable que es la política tradicional", afirmó.

Por otro lado, fue consultado sobre si Hayden Davis fue empujado por algún sector para golpear su imagen. "No sé si tiene tufillo a cama política. Por eso tenemos una unidad de investigación. Las investigaciones del juez dirán qué pasó y qué no", recalcó.