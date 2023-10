YouTube eliminará algunos controles de anuncios para los creadores

YouTube está realizando algunos cambios notables en los controles de anuncios disponibles para los creadores. A partir de noviembre, YouTube eliminará los controles de anuncios individuales en YouTube Studio para anuncios pre-roll, post-roll, saltables y no saltables en videos nuevos, según un documento de soporte de la compañía firmado por "Rob", miembro de el equipo de YouTube.

En cambio, los creadores solo podrán elegir entre activar o desactivar los anuncios antes o después de un vídeo. Si elige publicar esos anuncios, YouTube elegirá si desea mostrar anuncios pre-roll, post-roll, omitibles o no omitibles "cuando corresponda", según un aviso en otro documento de soporte.

YouTube sostiene que esto no será un gran problema. "La mayoría de los creadores no deberían notar ningún cambio, ya que muchos de estos formatos de anuncios ya tienen activados de forma predeterminada", dijo Rob. "En el último año, en el caso de los vídeos de formato largo cuya monetización estaba habilitada en el momento de la publicación, más del 90 por ciento de los vídeos tenían activados anuncios pre-roll, post-roll, saltables y no saltables". Pero para los creadores que desean tener un control más preciso sobre los tipos de anuncios que sus espectadores pueden ver, este próximo cambio podría resultar una decepción.

YouTube también está introduciendo algunas opciones publicitarias nuevas para anuncios mid-roll. Para las transmisiones en vivo, los creadores podrán ver una cuenta regresiva de 60 segundos antes de que aparezca un anuncio, con la opción de omitir ese anuncio si no quieren interrumpir la transmisión. Los creadores que realicen transmisiones en vivo también podrán retrasar los anuncios mid-roll durante 10 minutos. Y en los próximos meses, con videos de formato largo, YouTube dice que los creadores podrán optar por pausas publicitarias automáticas durante el video y seleccionadas manualmente; Actualmente, sólo puedes elegir entre una opción u otra.

Los cambios en los anuncios de YouTube llegan inmediatamente después de las noticias sobre sus experimentos con pausas publicitarias más largas pero menos frecuentes en televisores conectados . La compañía también anunció anuncios de 30 segundos que no se pueden omitir al mirar YouTube en televisores conectados y está experimentando con deshabilitar videos para las personas que usan bloqueadores de anuncios.