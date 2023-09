YouTube está descubriendo su estrategia de inteligencia artificial

YouTube se está asociando con sellos discográficos para establecer reglas sobre cómo se trata la música generada por IA en su plataforma, incluidas oportunidades de monetización tanto para las empresas como para los creadores.

La plataforma dijo en una publicación de blog que invertiría en la construcción de su sistema de gestión de derechos Content ID, actualizaría sus políticas sobre la carga de contenido manipulado e implementaría herramientas de inteligencia artificial generativa para ayudar a detectar videos que violen sus reglas.

"Los sistemas de IA generativa pueden amplificar los desafíos actuales, como el abuso de marcas y derechos de autor, la desinformación, el spam y más", dijo el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan. "Pero la IA también se puede utilizar para identificar este tipo de contenido, y continuaremos invirtiendo en tecnología impulsada por IA que nos ayude a proteger a nuestra comunidad de espectadores, creadores, artistas y compositores".

YouTube aún no ha anunciado ningún detalle sobre cuáles serán estas nuevas inversiones, aparte de prometer equilibrar la protección de los derechos con la innovación liderada por los creadores, incluida la búsqueda de formas de monetizar el contenido generado por IA.

Parte del plan de YouTube es una asociación con Universal Music Group (UMG), uno de los sellos discográficos más grandes del mundo, para crear una incubadora de música con IA, esencialmente un grupo de músicos que "ayudarán a recopilar información sobre experimentos e investigaciones de IA generativa". en la plataforma. Estos artistas incluyen a Anitta, Juanes, Ryan Tedder de OneRepublic, el patrimonio de Frank Sinatra, el productor Rodney Jerkins, también conocido como Darkchild, y el compositor Max Richter, entre otros. Todos estos artistas tienen contratos con la UMG.

“Un elemento central de nuestra visión colectiva es tomar medidas para construir un ecosistema de música y video seguro, responsable y rentable, uno en el que los artistas y compositores tengan la capacidad de mantener su integridad creativa, su poder de elegir y recibir una compensación justa”. dijo el presidente y director ejecutivo de UMG, Lucian Grainge, en una declaración separada .

Una canción generada por IA, “Heart On My Sleeve”, se volvió viral en Tiktok en abril, con voces de lo que sonaba como Drake y The Weeknd. Pronto llegó a los servicios de streaming, incluido YouTube . UMG, el sello musical de Drake, emitió una declaración enérgica diciendo que las canciones generadas por IA violan las leyes de derechos de autor. La canción finalmente fue eliminada de YouTube.

Los derechos sobre el contenido generado por IA siguen sin estar claros después de que un juez del tribunal de distrito de DC dictaminó que el arte creado por IA no puede tener derechos de autor .

El Financial Times también informó que UMG y Google, la empresa matriz de YouTube, están en conversaciones para otorgar licencias de voces y melodías de artistas para entrenar modelos de IA.