ZLT sigue creciendo en Vaca Muerta y presenta la tercera etapa de Álamos en Añelo

ZLT, la empresa pionera en el desarrollo en Vaca Muerta, presentó en Rosario la tercera etapa de Álamos, su complejo habitacional en Añelo, Neuquén, ubicado sobre la ruta 17, km 158.15. El proyecto, que ya cuenta con 114 unidades construidas y entregadas, suma en esta nueva etapa 51 viviendas más, además de un hotel, locales comerciales y un club, que se harán en una etapa posterior.

La nueva etapa de Álamos se presentó en Rosario en la terraza del Hotel Savoy, junto a socios estratégicos del proyecto, en un evento donde se dieron a conocer las características principales. La tercera etapa cuenta con 51 unidades de 1 y 2 dormitorios, lo que permite apuntar a distintos perfiles de clientes que buscan diferentes tipos de inversión.

“Con la tercera etapa de Álamos consolidamos nuestro compromiso en Vaca Muerta y con los inversores que confían en nuestros proyectos. Cada nueva etapa refleja nuestro enfoque en calidad, innovación y gestión profesional, garantizando no solo un desarrollo habitacional de primer nivel, sino también una rentabilidad atractiva y sostenida para quienes apuestan a esta región estratégica”, afirmó Gino Zavanella, Director & CEO de ZLT.

Al igual que en la etapa anterior, la construcción estará a cargo de Cititek, unidad de negocios de Grupo Edisur que a través de su sistema de construcción off site, permite entregar viviendas de alta calidad en tiempo récord, con eficiencia y diseño inteligente. También participan como socios estratégicos del emprendimiento Soldini Stock y Qala Desarrollos, aportando respaldo al proyecto.

ZLT también se ocupa de la gestión y administración de la renta, generando rendiciones de cuentas mensuales a los inversores que adquieren unidades. Álamos cuenta con un pool de renta consolidado y rentable, que combina la seguridad de un activo inmobiliario con la comodidad de una gestión profesional completa.

El proyecto está comercializado por Qala Desarrollos y Crestale Propiedades. También se puede conocer más en alamosdeanelo.com.

Parque Industrial Vaca Muerta: otro emprendimiento de ZLT

La empresa, además, lanzó recientemente el primer Parque Industrial Privado de Vaca Muerta, un proyecto de 34 hectáreas ubicado en Añelo sobre la Ruta 17, km 5. El emprendimiento, que ya está en marcha desde marzo de 2025, fue presentado oficialmente durante la Expo Oil & Gas, realizada en La Rural de Buenos Aires.

Sobre Vaca Muerta y las posibilidades de inversión

Vaca Muerta se consolida como epicentro de oportunidades: es la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional más grande del mundo, lo que la convierte en un imán para inversores inmobiliarios. En Añelo, las rentas inmobiliarias pueden superar el 10% anual en dólares, gracias a un modelo de negocio basado en contratos corporativos con empresas petroleras que alquilan alojamiento para sus equipos, garantizando ocupación constante durante todo el año.