ASACIM: BASF presenta Vulcarus®: una nueva herramienta para el control temprano de malezas en girasol

En el marco de Malezas 2026, el V Congreso Argentino de Malezas organizado por ASACIM, BASF participó de uno de los principales espacios de intercambio técnico y científico del país, donde investigadores, asesores y productores analizaron los desafíos que enfrenta el agro para el manejo de malezas en sistemas productivos cada vez más complejos. El encuentro reunió experiencias y avances tecnológicos orientados a aportar soluciones concretas frente a una problemática que continúa ganando relevancia en la agricultura argentina.

En este contexto, y de cara al inicio de una nueva campaña de girasol, el control temprano de malezas vuelve a ocupar un lugar central en la planificación agronómica. La creciente presión de especies difíciles y resistentes exige estrategias cada vez más precisas desde la presiembra para evitar la competencia por agua, luz y nutrientes durante los primeros estadios del cultivo, una etapa clave para definir su potencial productivo. Frente a este escenario, BASF destacó Vulcarus®, un herbicida pre siembra del cultivo y preemergente de malezas desarrollado específicamente para girasol y maní, orientado a fortalecer el control de malezas desde el inicio del ciclo y favorecer una implantación más eficiente del cultivo.

El producto está formulado a partir de trifludimoxazin, una molécula perteneciente a una nueva familia de herbicidas PPO, y fue diseñado específicamente para el control de malezas de difícil manejo, entre ellas Amaranthus, crucíferas, rama negra y Borreria verticillata. La incorporación de esta molécula amplía las alternativas disponibles para los productores en el manejo de malezas que pueden comprometer la implantación y el desarrollo inicial del girasol

”En BASF Soluciones para la Agricultura se invirtió durante 2025 un total de €990 millones de euros en 2025, en una sólida estructura de I+D y en el diseño de soluciones para diferentes sistemas productivos, lo que representa un aproximadamente un 11% de las ventas anuales.” Mariano Soliman, consultor de Proyectos de Herbicidas de BASF

Según explicó Mariano Soliman, consultor de Proyectos de Herbicidas de BASF,” En BASF Soluciones para la Agricultura se invirtió durante 2025 un total de €990 millones de euros en 2025, en una sólida estructura de I+D y en el diseño de soluciones para diferentes sistemas productivos, lo que representa un aproximadamente un 11% de las ventas anuales.”

“En línea con esta estrategia, el lanzamiento de herramientas como Vulcarus® refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo de tecnologías que respondan a los desafíos actuales del productor, integrando genética, protección de cultivos y conocimiento agronómico para impulsar sistemas más productivos, rentables y sustentables. La innovación aplicada al manejo de malezas constituye un pilar fundamental para acompañar el crecimiento del cultivo de girasol y maximizar el potencial de las semillas desde las primeras etapas de desarrollo”, aseguró Soliman.

El control temprano es considerado una de las claves para reducir la competencia por agua, luz y nutrientes durante las primeras etapas del cultivo. En ese sentido, Vulcarus® apunta a disminuir la presión de malezas desde el comienzo del ciclo, favoreciendo una mejor implantación y contribuyendo a una mayor eficiencia en el uso de los insumos.

Otro de los aspectos destacados es la posibilidad de combinar el producto con Zidua® (piroxasulfone), estrategia que permite ampliar el espectro de control incorporando gramíneas y aumentar la persistencia del tratamiento en el lote.

La herramienta fue presentada en el marco de las propuestas de BASF para el cultivo de girasol, integrándose a un esquema de manejo que combina protección de cultivos, tratamiento profesional de semillas y soluciones de agricultura digital orientadas a mejorar la eficiencia productiva.