El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una nueva ofensiva proteccionista que amenaza con volver a sacudir el comercio internacional. La Casa Blanca evalúa incrementar los aranceles a las importaciones provenientes de China y decenas de países, en una decisión que podría anunciarse durante esta semana y que anticipa un nuevo capítulo en la disputa económica entre Washington y sus principales socios comerciales.

La iniciativa apunta especialmente contra las políticas de subsidios industriales que aplican distintas economías para fortalecer sus sectores manufactureros. Según informó The Wall Street Journal, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, se dispone a presentar los resultados de una investigación que lleva varios meses y que analiza las prácticas de China, la Unión Europea y otras 14 economías.

Desde la perspectiva de Washington, estos subsidios generan un exceso de capacidad productiva que permite a las empresas extranjeras colocar sus productos a precios más bajos en los mercados internacionales. La administración Trump considera que esta situación perjudica a los fabricantes estadounidenses y justifica la aplicación de nuevas barreras comerciales.

Sin embargo, todavía no hay porcentajes definitivos ni una confirmación oficial de la Casa Blanca. Las fuentes citadas por el medio estadounidense advirtieron que el calendario del anuncio podría modificarse.

China, Europa y Japón: los objetivos de la ofensiva comercial

La nueva investigación podría derivar en aranceles sobre una amplia cantidad de productos provenientes de China, Japón, Corea del Sur y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, entre otras economías.

De acuerdo con la información publicada, la intensidad de los gravámenes variaría según el país. La Unión Europea, Japón y Corea del Sur podrían enfrentar tasas generales del 15% o inferiores, en línea con los acuerdos comerciales negociados previamente con Washington.

El escenario sería más complejo para Vietnam e India, que podrían quedar alcanzados por aranceles superiores. China, por su parte, enfrentaría uno de los incrementos más importantes debido a la magnitud de sus programas de subsidios industriales.

Aunque todavía no se conocen las tasas definitivas, funcionarios estadounidenses anticiparon que el objetivo es recuperar niveles arancelarios similares a los establecidos por Trump durante 2025.

El fallo judicial que obligó a Trump a buscar otra estrategia

La nueva ofensiva comercial también tiene un antecedente institucional relevante. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el primer paquete de aranceles dispuesto por Trump.

A partir de ese fallo, la administración republicana comenzó a impulsar investigaciones comerciales específicas que le permitan construir nuevas bases legales para aplicar gravámenes a las importaciones.

En ese contexto, el relevamiento sobre los subsidios industriales se convirtió en una herramienta para avanzar con nuevas restricciones comerciales sin depender del mecanismo utilizado originalmente.

La estrategia refleja la decisión de la Casa Blanca de mantener el proteccionismo como uno de los pilares de su política económica, aun cuando deba modificar los instrumentos legales para implementarlo.

Qué puede pasar con el comercio internacional

Una nueva suba generalizada de aranceles podría tener consecuencias que excedan la relación bilateral entre Estados Unidos y China.

En primer lugar, los mayores gravámenes encarecerían el ingreso de productos extranjeros al mercado estadounidense, con potencial impacto sobre los costos de importación y los precios internos.

En paralelo, las empresas multinacionales podrían verse obligadas a revisar sus estrategias de producción, abastecimiento y comercialización para adaptarse a un escenario con mayores restricciones comerciales.

Otro factor de riesgo es la posibilidad de represalias. China y otras economías afectadas podrían responder con medidas similares, profundizando las tensiones y generando nuevas barreras para el intercambio internacional.

El resultado podría ser una mayor fragmentación del comercio global, con cadenas de suministro más costosas y decisiones de inversión condicionadas por las disputas geopolíticas.

Por ahora, el mercado deberá esperar la presentación oficial de los resultados de la investigación y, especialmente, conocer qué países y productos quedarán finalmente alcanzados.

La nueva ofensiva de Trump vuelve a instalar una señal de alerta para la economía mundial: la política arancelaria estadounidense seguirá siendo un factor determinante para el comercio, las inversiones y las perspectivas de crecimiento internacional.