Alertan sobre estafas en la web: claves para navegar seguros

El advenimiento de la era digital ha transformado profundamente la vida cotidiana de los argentinos. Hoy, realizar trámites, pagar servicios, hacer compras, y hasta trabajar y estudiar, es posible desde la computadora o el celular. Esto ha democratizado el acceso a internet y sus beneficios, pero también ha puesto sobre la mesa los desafíos que arrastra esta nueva era en materia de ciberseguridad.

Las estafas virtuales son cada vez más frecuentes, sobre todo luego de que muchas industrias viraran sus contenidos a la esfera online. Tal como sucedió con la industria del juego, particularmente atractiva para los piratas informáticos, dado el volumen de transacciones que se mueven a diario en el ámbito. Podés conocer los casinos online de Santa Fe seguros en reseñas confiables y seguir nuestros consejos en esta guía.

Recorreremos los aspectos más importantes que permiten identificar cuándo un sitio web es seguro: desde la localización de certificaciones oficiales y la presencia de cifrados SSL, hasta el uso de contraseñas seguras y los riesgos que implican las conexiones a redes de wifi públicas. Más detalles, a continuación.

Detectar sitios web seguros

Detectar sitios web seguros no siempre es una tarea sencilla. Lo primero que los especialistas recomiendan a los internautas es localizar aquellas certificaciones que habilitan el funcionamiento de la página. Volviendo al ejemplo de los casinos online; los mismos deben contar con licencias para operar, suministradas por entes reguladores provinciales.

Es decir que, si ingresás en una plataforma de juego desde Santa Fe, es fundamental comprobar que esta cuenta con el sello de la Lotería de Santa Fe, el organismo supervisor a cargo de otorgar licencias en la provincia. Este criterio aplica a todas aquellas páginas en las que vayas a suministrar datos personales y financieros, a fin de reducir el riesgo de fraudes o usos indebidos de tu información.

Localizar certificados SSL

Todos los sitios web seguros incorporan tecnología de ciberseguridad que permite a los usuarios navegar tranquilos. Entre las herramientas principales, destacan los certificados SSL (Secure Socket Layer, por sus siglas en inglés) traducidos al español como: Capa de Conexión Segura. Tal como su nombre indica, permiten crear canales de comunicación seguros entre el servidor y el navegador web.

Los internautas pueden verificar si un sitio cuenta con certificaciones SSL localizando el símbolo del candado cerrado que aparece junto a la dirección URL en la barra del navegador. Al hacer clic sobre el ícono del candado, puede accederse a las especificaciones del certificado digital, como la entidad emisora y el período de validez, entre otros detalles.

Utilizar contraseñas seguras

Las contraseñas son un factor de seguridad fundamental en la vida digital de hoy en día. Nos hemos acostumbrado a activar claves, PIN o códigos para acceder a una amplia variedad de servicios: desde el desbloqueo del celular y la casilla de correo electrónico, hasta el acceso a aplicaciones bancarias y a portales de entretenimiento.

Es muy común que, por miedo a olvidarlas, muchas personas tiendan a repetir contraseñas, pero este hábito no es recomendable. Los especialistas sugieren utilizar claves únicas y seguras (que incluyan minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales) para cada servicio, que no contengan información personal, y que jamás se anoten en medios digitales accesibles a potenciales piratas informáticos.

Completar procesos de verificación de identidad

En 2025, aumentaron las denuncias por phishing, suplantación de identidad y estafas en redes sociales. En este contexto, la difusión de información sobre prevención de fraudes online se vuelve un elemento clave. Los especialistas de ciberseguridad insisten en que los usuarios utilicen mecanismos como la autenticación en dos pasos y los procedimientos de verificación de identidad para aumentar los niveles de protección online.

Si un sitio web solicita que verifiques tu identidad, probablemente se trate de una página segura. Algunas plataformas permiten saltear estos filtros, porque entienden que resulta engorroso para los usuarios. No obstante, es fundamental cumplir con ellos, ya que se trata de procedimientos que agregan una capa de seguridad extra y bloquean potenciales fraudes, como la suplantación de identidad.

Evitar redes de Wifi públicas

El advenimiento de la era digital también posibilitó nuevas modalidades en el plano laboral, como el teletrabajo. Restaurantes, bares y cafés se han convertido en las nuevas oficinas de muchos argentinos que buscan espacios fuera de su casa para tener reuniones o avanzar en sus responsabilidades. Estos espacios suelen ofrecer conexiones gratuitas a internet, con libre acceso para todos los clientes.

Puede parecer un escenario ideal para trabajar, pero la realidad es que no lo es. Las conexiones a redes de Wifi públicas suelen ser fácilmente interceptables por terceros, en el peor de los casos, por estafadores o piratas cibernéticos. Afortunadamente, existen alternativas seguras como los VPN (Virtual Private Network), creados para resguardar el IP del usuario y, por ende, garantizar una navegación anónima y segura en internet.