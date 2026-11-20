La campaña triguera 2026/27 comenzó a mostrar resultados que entusiasman a los productores de la región núcleo. Los primeros lotes cosechados registran rindes superiores a los 60 quintales por hectárea en distintas localidades del centro-sur de Santa Fe, con buenos pesos de grano y una presencia relativamente baja de fusarium en varias zonas.

Sin embargo, el buen desempeño productivo convive con un escenario climático preocupante. Dos episodios de tormentas intensas, uno de ellos acompañado por caída de granizo, provocaron daños de consideración en numerosos establecimientos rurales. Según las estimaciones de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el área alcanzada por estos fenómenos ronda las 90.000 hectáreas.

El contraste es marcado: mientras las primeras cosechadoras encuentran resultados que alimentan las expectativas de una campaña sobresaliente, otros productores perdieron lotes completos cuando faltaban apenas días para levantar el cereal.

Los primeros rindes superan los 60 quintales

La cosecha se adelantó algunos días y comenzó el lunes 16 de noviembre, principalmente por temor a nuevas tormentas y precipitaciones.

Los resultados iniciales son alentadores. En López, Gálvez, Cañada Rosquín, El Trébol, Carlos Pellegrini y Centeno se reportaron rindes que superan los 60 qq/ha. En Centeno, los primeros registros rondan los 58 quintales, mientras que en Gálvez también se ubican por encima de los 60.

Los técnicos destacan el buen peso de los granos, la escasa presencia de fusarium en algunos sectores y la ausencia de daños importantes por heladas en los lotes relevados.

Otro factor que explica el potencial de esta campaña es que el trigo logró atravesar su ciclo sin el estrés térmico que afectó al cultivo durante la campaña anterior. En particular, los especialistas señalan que este año no se repitieron jornadas consecutivas con temperaturas superiores a los 35 grados durante etapas sensibles del cultivo.

Con estos primeros resultados, comienza a tomar fuerza la posibilidad de que la región núcleo alcance un rendimiento promedio cercano a los 50 qq/ha, por encima de la estimación actual de 43 quintales.

El granizo dejó lotes destruidos a días de la cosecha

La contracara de los buenos resultados llegó con las tormentas severas que afectaron distintos sectores de la región.

Los técnicos describieron daños generalizados en localidades como Bouquet, El Trébol y Carlos Pellegrini, donde numerosos lotes recibieron el impacto del granizo cuando estaban próximos a ingresar a las cosechadoras.

También se reportaron pérdidas en San Gregorio, hacia la zona de Iriarte, donde algunos productores esperaban obtener rendimientos cercanos a los 60 quintales por hectárea.

De acuerdo con el relevamiento de la BCR, las estimaciones de superficie afectada pasaron de unas 15.000 a 20.000 hectáreas consideradas dos semanas atrás a aproximadamente 90.000 hectáreas luego de los nuevos episodios de tormentas.

Entre las localidades alcanzadas aparecen El Trébol, Bouquet, Carlos Pellegrini, Totoras, Cañada de Gómez, San Gregorio, El Porvenir y Germania. También se identificaron daños en sectores de Córdoba y Buenos Aires, incluyendo General Roca, Inriville, Los Surgentes, Leones, General Cabrera, General Deheza, Los Cardos y Teodelina.

Dentro de esa superficie, se estima que unas 14.000 hectáreas corresponden a trigo y otras 18.000 a maíz temprano, entre cultivos que se encontraban entre quinta y sexta hoja.

La magnitud de los daños varía según la localidad y el establecimiento, pero el impacto sobre los lotes trigueros próximos a cosecha representa uno de los episodios más preocupantes de las últimas semanas.

La incógnita: ¿puede la región alcanzar los 50 quintales?

Con los primeros resultados de cosecha, las proyecciones productivas comenzaron a mejorar.

La posibilidad de alcanzar un promedio regional de 50 qq/ha gana terreno, aunque todavía existen interrogantes que deberán resolverse a medida que avance la recolección.

En algunas zonas, los técnicos incluso observan potenciales de entre 50 y 70 quintales por hectárea. Sin embargo, advierten que la presencia de fusarium y los posibles efectos de las heladas todavía pueden incidir sobre el resultado final.

Superar los 50 quintales como promedio de toda la región sería un resultado muy importante. Alcanzar los 60 qq/ha a nivel regional aparece como un escenario bastante más difícil, aunque posible en determinados sectores.

Por ahora, las cosechadoras tendrán la última palabra.

Una campaña con expectativas, pero condicionada por el clima

El inicio de la cosecha triguera deja una señal productiva muy positiva para la región núcleo. Los primeros rindes, superiores a los 60 quintales en distintas localidades, muestran que el cultivo tiene condiciones para cerrar una campaña destacada.

Pero el granizo volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas productivos frente a eventos climáticos extremos. Los daños sobre lotes próximos a cosecha y las demoras en la implantación de soja agregan incertidumbre a un escenario que, hasta hace pocas semanas, mostraba perspectivas muy favorables.

La campaña todavía tiene mucho por definir. El rendimiento final del trigo dependerá de lo que ocurra en los próximos días, mientras que la evolución de la siembra gruesa estará atada a las condiciones ambientales y a la posibilidad de recuperar el ritmo de trabajo en los lotes.

La región núcleo comenzó a cosechar un trigo que promete mucho, pero esta vez el desafío no será solamente alcanzar buenos rindes: también será evitar que el clima se lleve una parte importante de ese potencial.