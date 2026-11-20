Cada 20 de noviembre, la ONU recuerda el Día de la Industrialización de África, una fecha declarada en 1989. Treinta y siete años después, la discusión ya no suena lejana para quienes miramos los negocios desde la región de Rosario.

El motivo no es abstracto. Argentina construye un vínculo comercial cada vez más denso con el norte de África, donde Argelia se convirtió en el principal destino de las exportaciones argentinas en todo el continente.

El intercambio bilateral con ese país ronda los 1.100 millones de dólares anuales, y la balanza resulta ampliamente favorable para la Argentina, que exporta mucho más de lo que importa desde allí.

El maíz lidera ese vínculo. Con una cosecha que este año podría acercarse a las 62 millones de toneladas, la agroindustria santafesina encontró en el norte de África compradores dispuestos a pagar por volumen y calidad.

Las ventas de cereales argentinos a esa región crecieron a un ritmo de dos cifras en los últimos meses, un fenómeno que empieza a cambiar la lectura tradicional de los mapas comerciales del agro.

Ese impulso no es casual. La cadena agroexportadora rosarina ya había marcado, a mediados de este año, un récord histórico de volumen y facturación en sus ventas de maíz, lo que le permitió ganar terreno en mercados nuevos.

Pero África no es solo un comprador de materias primas. También compite, dentro de sus propias fronteras, por atraer inversión industrial y sumar valor agregado a su producción.

El continente concentra más de 1.400 millones de personas y una de las poblaciones con mayor crecimiento demográfico del planeta, lo que explica el interés creciente de fondos de inversión y fabricantes globales.

En mayo, el Banco Africano de Desarrollo confirmó que Marruecos superó a Sudáfrica como la economía más industrializada del continente, apoyada en sus sectores aeroespacial y automotor.

Es una señal de que la industrialización dejó de ser solo una aspiración repetida en los discursos de los organismos multilaterales y empezó a ordenar decisiones concretas de inversión.

Los organismos de crédito multilateral y los fondos soberanos del golfo Pérsico ya financian parques industriales y plantas de procesamiento en varios países africanos, una señal de que el continente deja de depender solo de la ayuda internacional.

Para una ciudad como Rosario, motor agroindustrial de la Argentina, esa carrera global por sumar valor agregado funciona como espejo. La industria santafesina discute hoy mismo cómo competir, financiarse mejor y bajar costos frente a un mundo que redefine sus cadenas de valor.

La inteligencia artificial acelera ese reacomodamiento global. Fábricas que antes necesitaban décadas para automatizarse hoy incorporan robótica y análisis de datos en apenas unos años.

Eso reduce la ventaja que supieron tener los países con mano de obra más barata frente a procesos cada vez más automatizados y eficientes.

África, con una población joven y en crecimiento, podría convertirse en la próxima frontera manufacturera si resuelve antes sus cuellos de botella en energía, logística y financiamiento.

Esa carrera también roza al cordón industrial del Gran Rosario, que este año sumó una inversión agroindustrial de peso, en sintonía con la búsqueda global de proveedores confiables de alimentos e insumos.

Para quienes exportan desde la región de Rosario, esa transformación trae un dato concreto: nuevos países compradores significan también nuevas reglas de pago, seguros de crédito y logística portuaria por aprender.

La demanda sostenida de maíz, carne y lácteos desde el norte de África convive con una competencia creciente por atraer inversión industrial dentro del propio continente.

Marruecos, Egipto y Sudáfrica disputan ese liderazgo con estrategias distintas: zonas económicas especiales, parques industriales y acuerdos comerciales que buscan atraer a las mismas multinacionales.

Mientras tanto, los puertos de Rosario y la zona núcleo siguen despachando buques hacia Argel y Alejandría, una ruta comercial que hace apenas una década ocupaba un lugar marginal en la agenda exportadora local.