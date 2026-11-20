Resumen Ejecutivo En octubre de 2026, los precios de la carne vacuna y el pollo fresco en Rosario retrocedieron un 0,7% mensual, aunque la carne acumula un alza interanual del 51,1% .

y el en retrocedieron un mensual, aunque la carne acumula un alza interanual del . El pechito de cerdo fue la única alternativa proteica con variación mensual positiva al subir un 1,6% , alcanzando un incremento del 23% respecto a octubre de 2025.

fue la única alternativa proteica con variación mensual positiva al subir un , alcanzando un incremento del respecto a octubre de 2025. Entre los cortes vacunos lideraron los descensos la cuadrada y la bola de lomo con bajas del 2,6% , mientras la picada común aumentó un 0,9% .

y la con bajas del , mientras la aumentó un . La media res registró una leve caída mensual del 0,1%, acumulando una suba del 18,4% en el año y del 47,7% interanual frente a valores de 2025.

Los precios de las carnes en Rosario mostraron comportamientos dispares durante octubre de 2026. Según el informe mensual de precios, la carne vacuna registró una caída promedio del 0,7% respecto del mes anterior, aunque mantiene un incremento acumulado del 19,1% en lo que va del año y una suba interanual del 51,1%.

El dato refleja un pequeño alivio para los consumidores en la comparación mensual, pero también deja en evidencia que el precio de la carne continúa considerablemente por encima de los valores registrados un año atrás.

En el caso del pollo fresco, la tendencia fue similar. Su precio promedio retrocedió un 0,7% respecto de septiembre, mientras que acumula un aumento del 17,4% en lo que va de 2026 y una variación interanual positiva del 21,9%.

Por el contrario, el pechito de cerdo mostró un comportamiento alcista. Durante octubre aumentó un 1,6% frente al mes anterior, con una suba acumulada del 17,3% en el año y del 23% en la comparación interanual.

La media res, por su parte, prácticamente no registró variaciones mensuales: presentó una baja del 0,1%. Sin embargo, acumula un incremento del 18,4% en lo que va del año y del 47,7% respecto de octubre de 2025.

Qué cortes de carne bajaron y cuáles aumentaron en octubre

Al analizar el comportamiento individual de los cortes vacunos, aparecen diferencias entre los productos relevados.

La mayor suba mensual correspondió a la picada común, con un incremento del 0,9%. También aumentaron el roast beef y el asado, ambos con una variación positiva del 0,6%.

En el otro extremo, algunos cortes registraron bajas más pronunciadas. La cuadrada y la bola de lomo encabezaron los descensos, con una caída del 2,6%, mientras que el peceto retrocedió un 1,9%.

Estos movimientos muestran que, más allá de la evolución promedio de la carne vacuna, el comportamiento de los precios no fue uniforme y dependió del corte considerado.

Carne, pollo y cerdo: las diferencias en los precios

La comparación entre las tres principales alternativas de consumo también permite observar diferencias importantes.

Mientras la carne vacuna y el pollo registraron bajas mensuales del 0,7%, el cerdo fue el único de los tres productos que mostró un aumento durante octubre, con una variación del 1,6%.

En la comparación interanual, la carne vacuna presentó el mayor incremento, con el 51,1%, seguida por el cerdo, con el 23%, y el pollo, con el 21,9%.

De esta manera, octubre dejó un escenario de relativa estabilidad en los precios mensuales de las carnes en Rosario, aunque con incrementos interanuales todavía significativos, especialmente en el caso de la carne vacuna.