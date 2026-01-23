Alquileres en Rosario: los precios suben y ya superan ingresos clave

El costo de los alquileres en Rosario continúa en alza y presiona con fuerza sobre los ingresos de trabajadores, jubilados y familias. Según el último informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), correspondiente a enero de 2026, el valor de los alquileres muestra aumentos interanuales muy por encima de la evolución salarial y consolida un escenario de fuerte tensión habitacional en la ciudad.

El relevamiento mensual, que analiza precios de oferta publicados para distintos tipos de viviendas, indica que la media de los alquileres de monoambientes alcanzó los $350.000, mientras que los departamentos de dos ambientes se ubicaron en $430.000 y los de tres ambientes en $590.000. En términos interanuales, los aumentos fueron del 59,1% para monoambientes, 43,3% para dos ambientes y 51,3% para tres ambientes.

Uno de los datos más críticos del informe es el impacto de estos valores sobre los ingresos fijos. De acuerdo con el CESO, una persona jubilada que percibe el haber promedio de $419.299 debe destinar el 83,5% de sus ingresos para alquilar un monoambiente medio, sin considerar expensas ni servicios. En el caso del Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en $341.000, el ingreso no alcanza a cubrir completamente el alquiler de un monoambiente, ya que solo cubre el 97,4% del valor mensual.

La situación tampoco es más holgada para trabajadores formales. El informe señala que un maestro de grado sin antigüedad debe destinar más del 57% de su salario al pago de un departamento de dos ambientes, una proporción que supera ampliamente los parámetros internacionales de acceso a la vivienda, que recomiendan no destinar más del 30% del ingreso al alquiler.

A este escenario se suma el peso de las expensas, que representan en promedio el 15,7% adicional del valor del alquiler, encareciendo aún más el costo total de habitar una vivienda en la ciudad. El documento aclara que todos los valores relevados corresponden únicamente al precio del alquiler, sin incluir gastos complementarios como servicios, impuestos o mantenimiento.

En cuanto a la actualización de contratos, el Índice para Contratos de Locación (ICL) publicado por el Banco Central de la República Argentina mostró un incremento interanual del 36,4% al primer día hábil de enero, una variación menor a la de los precios de oferta relevados en el mercado rosarino, lo que amplía la brecha entre contratos vigentes y nuevos alquileres.